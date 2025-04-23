Украину завалили сыром из ЕС: почему с рынка вытесняют местных производителей

На украинском рынке продолжается стремительный рост импорта сыра – некоторые виды этого продукта начали завозить на 30% активнее. Учитывая это, до половины рынка сыра в Украине приходится на иностранную продукцию.

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Об этом, как сообщили в Союзе молочных производителей Украины, представители отрасли заявили на совещании с замминистра экономики Андреем Телюпой. По их данным, в I квартале года импорт сыра по сравнению с прошлым годом вырос в среднем на 25%, а некоторых сыров и на 30%, хотя с начала апреля этот показатель несколько снизился (на 7%).

Учитывая войну в стране, отсутствие государственной поддержки и субсидирования молочной отрасли в Европейском Союзе, отечественным сыроварам трудно конкурировать с продукцией своих коллег из ЕС. При этом во многих регионах сырзаводы являются основными работодателями и источником наполнения местных бюджетов.

"Конкуренция создает здоровые стимулы к развитию, но условия для участников должны быть равными. Чтобы конкурировать, отечественные сыроделы могут обеспечить качество и достойный ассортимент, а о том, чтобы условия для производства и торговли были равными, должно позаботиться государство, которое имеет рычаги влияния и может создать соответствующие условия", - отметили в союзе.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур заявил СМИ, что в настоящее время в сетях украинских супермаркетов около половины полок занимают именно импортные сыры. С 2014-2015 годов их доля на рынке выросла примерно в 4-5 раз.

"За январь-февраль 2025 г. крупные сети национального ритейла обеспечили 47% внутреннего потребления импортным сыром", – подчеркнул Дидур.

По его данным, ежемесячно в Украине потребляется около 8 тысяч тонн творога. Из них:

4 тыс. тонн производят украинские производители ;

; 3 тыс. тонн – импорт , в основном из Польши;

, в основном из Польши; 1 тыс. тонн завозится нелегально, без контроля качества и уплаты налогов.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине выросли цены на картофель. Причинами стали ограниченное предложение, сезонное ухудшение качества и рост производственных затрат. Существенное удешевление овоща возможно, но только с появлением молодого картофеля в начале июня – при благоприятных погодных условиях. В настоящее время розничные цены на овощи колеблются в пределах 32-43 грн/кг.

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