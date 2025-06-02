Украинцам приходится платить налог за "роскошные" авто: какие суммы принесли в бюджет в этом году

В Украине за первые четыре месяца 2025 года владельцы роскошных авто пополнили бюджет на 87,2 миллиона гривен транспортного налога. Налог платят за автомобили в возрасте до 5 лет стоимостью более 3 миллионов гривен, в частности в этом году это были Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Porsche, BMW, Mercedes и другие.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ). Пока рядовые водители считают расходы на топливо, страхование и техническое обслуживание, владельцы элитных автомобилей уже традиционно ежегодно пополняют государственный бюджет немалыми суммами .

За январь-апрель 2025 года в Украине было уплачено 87,2 миллиона гривен транспортного налога - это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024-м сумма поступлений составила 78 миллионов гривен.

Больше всего поступлений поступило из Киева - 26,5 миллиона гривен. На втором месте - Днепропетровщина с 8 миллионами, далее следуют Одесская область (7,6 млн грн) и Львовщина (6 млн грн). Это свидетельствует о концентрации владельцев роскошного автотранспорта преимущественно в крупных городах с высоким уровнем доходов.

Транспортный налог в Украине платят владельцы легковых автомобилей, возраст которых не превышает пяти лет, а среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат. В 2025 году этот предел составляет 3 миллиона гривен.

Ставка налога фиксированная - 25 тысяч гривен в год за каждый такой автомобиль. Для некоторых владельцев автомобилей премиум-класса сумма небольшая, но для бюджета она имеет важное значение. Ежегодно Министерство экономики публикует список моделей, которые подлежат налогообложению. В 2025 году в этот перечень вошли:

премиум и люкс сегмент: Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, McLaren, Maserati, Lamborghini;

Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, McLaren, Maserati, Lamborghini; самые популярные немецкие бренды: Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, BMW, Audi, Porsche;

японские и американские гиганты: Lexus, Toyota, GMC, Lincoln;

Lexus, Toyota, GMC, Lincoln; новые игроки рынка: Hymer-Mercedes, Ineos.

Этот список постоянно обновляется и доступен на сайте Минэкономики ежегодно до 1 февраля. Таким образом, государство имеет четкий механизм, как облагать налогами наиболее дорогие авто, при этом сохраняя прозрачность и эффективность процесса.

Как уплачиваются налоги

юридические лица получают уведомления в электронном кабинете;

получают уведомления в электронном кабинете; физическим лицам направляются решения о начислении налога по почте или в электронном виде - в зависимости от способа коммуникации с ГНС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине распространились фейковые рассылки электронных писем якобы от Государственной налоговой службы. Если открыть вложенные в письма документы, злоумышленники могут получить удаленный доступ к компьютеру жертвы.

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