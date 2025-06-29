Украинцы уплатили почти 5 миллиардов гривен налогов: кто и за что отдает средства

В Украине за первые пять месяцев 2025 года граждане уплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость – на 17% больше, чем в прошлом году. Больше всего поступлений поступило из Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Такой рост может свидетельствовать как о росте количества крупных объектов жилья в собственности, так и о более эффективной работе налоговых органов.

Кто обязан платить

Налог на недвижимость в Украине платят физические лица, которые владеют:

квартирами площадью более 60 кв. м;

жилыми домами – свыше 120 кв. м;

или разными типами жилья, если их общая площадь превышает 180 кв. м (например, квартира + часть дома).

В 2025 году граждане платят налог за 2024 год, то есть по факту владения объектом в предыдущем календарном периоде. Больше всего налога уплачено в крупных городах и экономически активных регионах:

Киев – почти 990 млн грн ;

– почти ; Киевская область – 497 млн грн ;

– ; Днепропетровская область – 496 млн грн ;

– ; Одесская область – 464 млн грн.

Это естественно, ведь именно здесь сконцентрировано наибольшее количество крупногабаритного жилья, многоквартирных комплексов, загородных домов и коттеджей. Чтобы узнать, есть ли у вас обязательства перед налоговой, или убедиться, что сумма начислений правильная, воспользуйтесь такими инструментами:

онлайн-калькулятором налога на недвижимость на веб-портале ГНС;

на веб-портале ГНС; электронным кабинетом налогоплательщика – при наличии электронного ключа;

– при наличии электронного ключа; мобильным приложением "Моя налоговая".

Если заметили ошибку или расхождение в начислениях – обращайтесь в ближайший Центр обслуживания плательщиков и проведите сверку данных. Этот налог не связан с арендой или продажей недвижимости — его платят только за сам факт владения жильем, превышающим льготную площадь. Он уплачивается раз в год и не касается недвижимости, которая разрушена в результате боевых действий, если соответствующие документы поданы в ГНС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году украинцы начали менее активно покупать роскошные автомобили – с января по июнь их завезли в страну в 3,4 раза меньше, чем в прошлом году, хотя налога "на роскошь" было уплачено на 9 млн грн больше. Кроме того, большинство таких автомобилей поехали в Киев и область, а лидером среди luxury машин оказалась Porsche Taycan.

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