Украинцы украли у граждан ЕС миллионы гривен под видом "инвестиций": как действовала мошенническая схема

В Украине разоблачили очередной мошеннический колл-центр, "работники" которого убеждали граждан Евросоюза "инвестировать" собственные деньги – в дальнейшем их присваивали злоумышленники. Их жертвами стали по меньшей мере семь граждан ЕС, у которых украли более 8,2 млн грн.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, мошенническая ячейка принадлежала к структуре большей группировки, которая охватывает территорию нескольких стран Евросоюза. Общее число пострадавших может достигать 113 человек, а сумма убытков – превышать 100 млн грн.

Как действовала мошенническая схема

Фигуранты создавали и администрировали псевдотрейдинговые онлайн-платформы, которые визуально имитировали легальные инвестиционные сервисы.

Через колл-центры, мессенджеры и телефонные звонки контактировали с иностранными гражданами.

Потерпевших убеждали инвестировать средства в так называемые "финансовые инструменты ".

". Для убедительности жертвам демонстрировали фиктивный рост прибыли в личных электронных кабинетах, а некоторых склоняли к повторным и большим вложениям .

электронных кабинетах, а некоторых . После перечисления средств доступ к платформам блокировался, а полученные деньги обналичивались через подконтрольные финансовые каналы.

Результаты следственных действий

В рамках досудебного расследования полицейские провели 24 обыска по местам жительства фигурантов и в их транспортных средствах. В результате этого было изъято:

компьютерную технику;

мобильные телефоны с информацией о пострадавших гражданах стран ЕС;

данные доступа к псевдотрейдинговым платформам;

черновые записи;

банковские карты;

две элитные машины, которые использовались участниками группировки.

Организатора преступной организации и пятерых ее участников задержали – им сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины), а также мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4, ч. 5 ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Изъятые средства передадут в управление АРМА. Сейчас готовится обращение в суд о наложении ареста на более 20 объектов элитной недвижимости, принадлежащих фигурантам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили и прекратили деятельность сети из 14 мошеннических call-центров, которые выманивали деньги у граждан Украины, стран Европы и Азии. Жертвам они обещали высокий доход от инвестиций, а сами переводили средства организаторам схемы.

