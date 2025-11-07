Обманывали иностранцев и украинцев "инвестициями": разоблачена сеть мошеннических кол-центров

Украинские правоохранители разоблачили и пресекли деятельность сети из 14 мошеннических кол-центров, которые выманивали деньги у граждан Украины, европейцев и азиатов. Жертвам они обещали высокий доход от инвестиций, а сами переводили средства организаторам схемы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. "Офисы" сети обнаружили в Ривненской, Черкасской, Запорожской области и в Киеве.

Как действовали мошенники

Маскировали бизнес под псевдоброкерский сервис и фиктивные инвестиционные платформы .

. Звонили жителям Украины, стран Европы и Азии под видом сотрудников международных финансовых компаний.

Убеждали жертв вкладывать средства в "высокодоходные инвестиции", обещая быстрый и гарантированный заработок.

Переводили средства потерпевших на счета организаторов.

Результаты обысков

Изъяты более 800 единиц компьютерной техники.

Почти 500 мобильных телефонов.

Серверное оборудование, которое обеспечивало функционирование "служб поддержки" и платежных шлюзов.

Черновые записи с данными потерпевших и алгоритмами общения с ними.

Другая документацая и вещественные доказательства, имеющие доказательственное значение.

Сейчас устанавливаются организаторы сети, а также лица, причастные к ее финансированию и техническому обеспечению.

Как продолжается борьба с кол-центрами в Украине

Это уже далеко не первая разоблаченная в Украине сеть мошеннических кол-центров, нацеленных на иностранцев. Ранее в Киеве разоблачили преступную группировку, которая обманывала иностранцев через сеть мошеннических кол-центров, которые работали в центре столицы.

Среди преступников – граждане Турции, Азербайджана и Украины. Они звонили турецким и азербайджанским гражданам, выдавали себя за работников иностранных банковских учреждений и сообщали о якобы обнаруженных подозрительных транзакциях. Под этим предлогом они выпытывали у жертв номера платежных карточек, CVV- и PIN-коды.

Имея такие данные, фигуранты получали доступ к банковским счетам потерпевших и выводили с них средства. Полученные незаконным образом деньги легализировали через теневые криптовалютные обменники за пределами Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что международная группа расследователей разоблачила глобальную организацию мошенников, которые с помощью двух сетей кол-центров обманули около 33 тыс. человек по всему миру и выманили суммарно более 275 млн долларов. Часть преступной "империи мошенничества", как уже окрестили эту группировку, действовала и из Украины.

