Украинцы стали резко меньше покупать авто из США: какие модели до сих пор в спросе и сколько стоят

В феврале украинцы приобрели всего лишь 2,7 тыс. подержанных автомобилей из США, это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о заметном падении спроса на "американцев". Самой популярной моделью стал Ford Escape – такие кроссоверы на украинском рынке обычно стоят около $14 тыс. в зависимости от года выпуска и состояния.

Об этом сообщает "Укравтопром". Еще несколько лет назад авто из США были одним из самых популярных сегментов вторичного рынка в Украине.

Покупателей привлекали относительно доступные цены, широкий выбор моделей, а также возможность приобрести автомобили с богатой комплектацией. Однако в последнее время ситуация начала меняться, украинцы все осторожнее относятся к таким покупкам, а количество ввозимых машин постепенно сокращается.

Несмотря на общее падение спроса, бензиновые автомобили остаются самыми популярными среди машин, привезенных из США. На них приходится 60% всех приобретенных в феврале автомобилей. Другие сегменты выглядят так:

электромобили – 16% рынка;

гибридные автомобили – 14%;

дизельные модели – 6%;

автомобили с газобаллонным оборудованием – 4%.

Если раньше доминировали традиционные бензиновые авто, то теперь украинцы все чаще обращают внимание на электрокары и гибриды. Средний возраст подержанных автомобилей из США, которые были ввезены в Украину в феврале, составлял примерно 7 лет. Отмечается, что это типичный показатель для импортируемых машин с американских аукционов, ведь большинство из них продается после нескольких лет эксплуатации.

Несмотря на общее падение интереса к американским авто, некоторые модели остаются стабильно популярными среди украинцев. В феврале в пятерку лидеров попали:

Ford Escape – 326 автомобилей, средняя цена в Украине за подержанную модель составляет примерно $12-16 тыс. в зависимости от года выпуска и состояния;

в зависимости от года выпуска и состояния; BMW X3 – 234 автомобиля, стоимость на рынке обычно колеблется в пределах $18–25 тыс;

BMW X5 – 203 автомобиля, цены на популярный кроссовер стартуют примерно от $22 тыс. и могут превышать $35 тыс;

и могут превышать Nissan Rogue – 193 автомобиля, средняя цена составляет около $14-18 тыс;

Jeep Cherokee – 162 автомобиля, на украинском рынке такие авто обычно продаются за $15-20 тыс.

Большинство этих моделей относится к сегменту кроссоверов и SUV – именно этот тип автомобилей стабильно остается самым популярным среди украинских водителей. Однако,спрос на автомобили из Америки уже не такой высокий, как несколько лет назад.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в феврале украинский автопарк пополнили 14,8 тыс. подержанных легковых авто. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 700 единиц. Купить такую машину в Украине можно как за 15 400, так и 48 350 долларов.

