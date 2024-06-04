Спрос на билеты вырос втрое: "Укрзалізниця" назвала самый востребованный поезд в Украине

Украинцы начали гораздо чаще путешествовать по железной дороге – за год пассажиропоток на "Укрзалізниці" вырос почти на четверть. Больше всего – более чем втрое – выросли перевозки из Киева в направлении Чопа.

Как сообщила пресс-служба "Укрзалізниці", всего в мае поезд для путешествий выбрали почти 2,4 млн украинцев. Это на 422,5 тысячи пассажиров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, услугами железной дороги внутри страны пользовалось почти 2,2 млн пассажиров – это на 22% больше, чем в прошлом. Кроме того, увеличились и перевозки в международном направлении. В течение мая через "Укрзалізницю" за границу выехали почти 200 тыс. украинцев, то есть на 21% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего (на 221%) вырос пассажиропоток на маршруте Киев – Чоп. Это объясняется тем, что станция Чоп стала пересадочным хабом между внутренними и международными поездами. В частности, этому способствовало и открытие в декабре 2023 года альтернативного варианта путешествия в Будапешт и Вену с запуском поездов 367/745 Луцк/Киев – Чоп и 143/146 Чоп – Вена. Среди других популярных направлений:

Николаев – Киев и Киев – Николаев (+52% и +66% соответственно);

Киев – Хмельницкий – Киев;

Киев – Хелм – Киев;

Киев – Винница – Киев.

Ранее уже сообщалось, что с марта билеты на поезда в направлении Украина – Австрия (Киев – Вена, Чоп – Вена) начали продавать онлайн в мобильном приложении перевозчика. В апреле запустить онлайн-продажу билетов и в сообщении Украина – Венгрия, в частности, на поезда, следующие по территории Венгрии транзитом в Австрию: Киев – Будапешт – Вена и Чоп – Будапешт – Вена.

Также OBOZ.UA сообщал о других изменениях на железной дороге, где существенно увеличили стоимость постельного белья. В плацкартных и купейных вагонах ее стоимость выросла с 50 до 80 грн., а в СВ вообще вдвое – с 60 до 120 грн.

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