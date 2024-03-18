В Украине начали продавать билеты на популярные поезда по новым правилам: где купить

"Укрзалізниця" начинает продажу билетов на поезда на популярном направлении Украина – Австрия по новим правилам – онлайн. Речь о рейсах Киев – Вена, Чоп – Вена. При этом купить билеты по сети можно только в мобильном приложении перевозчика.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". В частности, отметили там:

на поезд Киев – Вена билеты будут доступны только онлайн в приложении с верификацией аккаунта через Дію.Підпис;

на поезд Чоп – Вена билеты можно купить только в приложении, а также в международных билетных кассах вокзалов.

"С сегодняшнего дня начинаем продажу билетов онлайн на поезда, следующие в соединении Украина – Австрия", – говорится в сообщении.

Будут билеты на еще одно популярное международное направление

В то же время, отметили в "Укрзалізниці", планируется также запустить онлайн-продажу билетов в сообщении Украина – Венгрия. В частности, на поезда, следующие по территории Венгрии транзитом в Австрию:

Киев – Будапешт – Вена;

Чоп – Будапешт – Вена.

"Прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже", – рассказали в компании.

Начали работать новые правила продажи билетов

Запуск онлайн-продажи билетов из Украины в Австрию является реализацией внедрения новых правил по продаже проездных документов. Как рассказали в "Укрзалізниці", теперь "пассажирам больше не придется ехать в кассы, чтобы купить билет и спланировать свое путешествие".

"Как продемонстрировал опыт на маршруте Киев – Варшава, это достаточно мощный предохранитель от перекупок", – отметили в компании.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Тем временем "Укрзалізниця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Первое время она будет работать в режиме бета-тестирования. Суть нововведения состоит в том, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать соответствующие пуш-уведомления в приложении.

Как рассказали в самой компании, если активирована функция автовыкупа, то будет приходить уведомление, что билеты уже куплены. "В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ", – объяснили в "Укрзалізниці".

Для пользователей соответствующего приложения, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов. В частности:

на поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

на направления – с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами.

При этом там подчеркнули: при активации функции сразу будет происходить снятие средств. В случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

"При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок. Поэтому советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", – предупредили в компании.

Тестовое приложение доступно как пользователям iOS, так и Android. Загрузить его можно по ссылкам:

для iOS;

для Android.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 23 марта, в преддверии весенних каникул.

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