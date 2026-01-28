Украинцы смогут "получить" новые 20 грн в оригинальном дизайне: как выглядят

Нацбанк выпустил новую памятную монету номиналом 20 грн. Отчеканена она из золота 900 пробы и называется "Архистратиг Михаил".

Видео дня

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

Монета была отчеканена в 2025 году тиражом 3 500 штук.

Монета посвящена Архистратигу Михаилу – святому, который считается покровителем тех, кто борется за справедливость.

В продажу она поступит уже в скором времени.

"Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 20 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым надпись "УКРАИНА". По кругу на фоне паттерна из ММ-14 ("украинский пиксель") изображены:

стилизованный лавровый венок;

номинал;

графический знак гривни.

В центральной части в восьмигранном картуше на зеркальном фоне изображен логотип НБУ. А также:

надпись "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ";

год чеканки;

обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен архистратига Михаила. Справа и слева от него расположены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи. По кругу размещена надпись: "…ЗА НАС И ДУШИ ПРАВЕДНЫХ, И СИЛА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА" (строка из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки").

Зачем НБУ выпускает памятные монеты

В целом же, памятные монеты представляют собой особый тип денежных знаков, который, помимо платежной функции, несет в себе культурный, исторический и нумизматический смысл. Они становятся своеобразными носителями коллективной памяти: фиксируют важные даты, события, персонажей или символы и потому нередко воспринимаются не просто как средство расчёта, а как знаковый объект.

Для их производства используют как недрагоценные металлы – например, медно-никелевые сплавы, – так и благородные, такие как серебро или золото. При чеканке соблюдают повышенные стандарты, уделяя особое внимание художественному исполнению и общей выразительности дизайна.

Ограниченные тиражи наделяют такие монеты элементом эксклюзивности, что усиливает интерес коллекционеров и инвесторов. Со временем их стоимость способна многократно вырасти: из обычного денежного знака монета превращается в объект культурного наследия и привлекательный инвестиционный актив.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Ведь из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!