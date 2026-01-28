УкраїнськаУКР
Украинцы смогут "получить" новые 20 грн в оригинальном дизайне: как выглядят

Роман Костюченко
Украинцы смогут 'получить' новые 20 грн в оригинальном дизайне

Нацбанк выпустил новую памятную монету номиналом 20 грн. Отчеканена она из золота 900 пробы и называется "Архистратиг Михаил".

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: 

  • Монета была отчеканена в 2025 году тиражом 3 500 штук.
  • Монета посвящена Архистратигу Михаилу – святому, который считается покровителем тех, кто борется за справедливость.
  • В продажу она поступит уже в скором времени.

"Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников", – говорится в описании монеты.

Нацбанк выпустил новую памятную монету номиналом 20 грн

Как выглядят новые 20 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым надпись "УКРАИНА". По кругу на фоне паттерна из ММ-14 ("украинский пиксель") изображены:

  • стилизованный лавровый венок;
  • номинал;
  • графический знак гривни.

В центральной части в восьмигранном картуше на зеркальном фоне изображен логотип НБУ. А также:

  • надпись "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ";
  • год чеканки;
  • обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.
Как выглядят новые 20 грн

На реверсе монеты (обратной стороне) на зеркальном фоне изображен архистратига Михаила. Справа и слева от него расположены стилизованные силуэты воинов Вооруженных Сил Украины, вертолеты и противотанковые ежи. По кругу размещена надпись: "…ЗА НАС И ДУШИ ПРАВЕДНЫХ, И СИЛА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА" (строка из поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки").

Новые 20 грн отчеканены из золота

Зачем НБУ выпускает памятные монеты

В целом же, памятные монеты представляют собой особый тип денежных знаков, который, помимо платежной функции, несет в себе культурный, исторический и нумизматический смысл. Они становятся своеобразными носителями коллективной памяти: фиксируют важные даты, события, персонажей или символы и потому нередко воспринимаются не просто как средство расчёта, а как знаковый объект.

Для их производства используют как недрагоценные металлы – например, медно-никелевые сплавы, – так и благородные, такие как серебро или золото. При чеканке соблюдают повышенные стандарты, уделяя особое внимание художественному исполнению и общей выразительности дизайна.

Ограниченные тиражи наделяют такие монеты элементом эксклюзивности, что усиливает интерес коллекционеров и инвесторов. Со временем их стоимость способна многократно вырасти: из обычного денежного знака монета превращается в объект культурного наследия и привлекательный инвестиционный актив.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Ведь из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

