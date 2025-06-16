Украинцы резко нарастили покупку авто из Китая: сколько стоит самая популярная модель

В мае украинцы купили 1 580 подержанных легковых автомобилей из Китая – что сразу на 70% больше, чем в это же время годом ранее. При этом большинство таких авто были новыми. Самой популярной моделью же стала VW ID.UNYX – их было куплено 254 штук. В Украине такую можно купить (в зависимости от комплектации) как за 950 760, так и за 1 273 935 грн.

Видео дня

О росте покупок сообщили в Укравтопроме. Там отметили:

Новых китайских авто в мае украинцы купили 1 335 штук. (на 92% больше, чем годом ранее).

Подержанных – 245 штук (+5%).

При этом подчеркивается: в целом большинство пополнивших украинский автопарк в мае "китайцев" являются электромобилями. Их доля составила 85%.

Какие новые авто из Китая самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, среди новых авто из Китая самой популярной моделью среди украинцев стала VW ID.UNYX – таких машин было куплено 254 штук. В топ-5 также вошли:

BYD Song Plus – 216 штук.

HONDA eNS1 – 188 штук.

BYD Sea Lion 07 – 61 штук.

ZEEKR 7X – 55 штук.

Сколько стоит самая популярная модель

Стоимость же самого популярного нового электрокара в Украине – VW ID.UNYX – зависит от его комплектации. Так, по данным автосалона электромобилей из Китая в Украине:

Самая дешевая версия – Pure+ 2025 – стоит от 950 760 грн.

Самая дорогая – MAX 2025 – от 1 273 935 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае украинцы купили около 4,3 тыс. подержанных легковых автомобилей из США – что сразу на 12% больше, чем в это же время годом ранее. Средний возраст таких машин составил 5,8 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – их было куплено 526 штук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!