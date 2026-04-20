Украинцам продают фальсификат: какую колбасу нельзя покупать

В продуктовых магазинах Украины, в том числе и в крупных сетевых супермаркетах, продают поддельную колбасу – ее качество не соответствует заявленному производителем, поскольку фальсификат не содержит необходимую белков. Также следует помнить, что колбаса дешевле 250 грн скорее всего не будет качественным продуктом.

Об этом на своем YouTube-канале заявил директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Чтобы доказать это, эксперт собрал ряд вареных колбас, которые якобы соответствуют государственным стандартам качества (ДСТУ), и направил их на анализ в государственную лабораторию.

Главным образом колбасы проверялись на содержание белка. Как отмечает Несмиянов, согласно ДСТУ, в вареной колбасе высшего сорта должно быть не менее 12 г белка. Если этот показатель ниже, такая колбаса может иметь не "высший", а "первый" или "второй" сорт (с очень низкими показателями и вовсе должна маркироваться как "мясосодержащий продукт).

Колбаса "Детская"

Производитель – "Киевский мясокомбинат".

Цена – 197,5 грн/кг.

Место продажи – магазин "Мясито".

Несмиянов называет этот товар не просто подделкой, но даже "худшим показателем по белку среди проверенных" – несмотря на указанное производителем соответствие ДСТУ, вместо 12 г там было только 8,65 г на 100 г продукта, хотя мясо механической обвалки в этом изделии отсутствует, что должно быть признаком продукта высшего качества. А в дополнение к этому, на упаковке не было указано ни дату производства, ни партию.

Колбаса "Телячья"

Производитель – "Самобранка" (мясокомбинат "Юбилейный").

Цена – 259 грн/кг.

Место продажи – сеть супермаркетов "Фора".

В составе колбасы не оказалось мяса механической обвалки, утверждает директор Союза потребителей Украины. Кроме того, содержание белка составляет только 9,33 г на 100 г.

Колбаса "Докторская"

Производитель – ООО "Амжил".

Цена – 245 грн/кг.

Место продажи – магазин возле дома.

Этот продукт Максим Несмиянов также определил как фальсификат. Мясо механической обвалки отсутствует, а уровень белка – 9,07 г на 100 г вместо заявленных 13 г.

