Украинцам продают фальсификат: какую колбасу нельзя покупать
В продуктовых магазинах Украины, в том числе и в крупных сетевых супермаркетах, продают поддельную колбасу – ее качество не соответствует заявленному производителем, поскольку фальсификат не содержит необходимую белков. Также следует помнить, что колбаса дешевле 250 грн скорее всего не будет качественным продуктом.
Об этом на своем YouTube-канале заявил директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Чтобы доказать это, эксперт собрал ряд вареных колбас, которые якобы соответствуют государственным стандартам качества (ДСТУ), и направил их на анализ в государственную лабораторию.
Главным образом колбасы проверялись на содержание белка. Как отмечает Несмиянов, согласно ДСТУ, в вареной колбасе высшего сорта должно быть не менее 12 г белка. Если этот показатель ниже, такая колбаса может иметь не "высший", а "первый" или "второй" сорт (с очень низкими показателями и вовсе должна маркироваться как "мясосодержащий продукт).
Колбаса "Детская"
- Производитель – "Киевский мясокомбинат".
- Цена – 197,5 грн/кг.
- Место продажи – магазин "Мясито".
Несмиянов называет этот товар не просто подделкой, но даже "худшим показателем по белку среди проверенных" – несмотря на указанное производителем соответствие ДСТУ, вместо 12 г там было только 8,65 г на 100 г продукта, хотя мясо механической обвалки в этом изделии отсутствует, что должно быть признаком продукта высшего качества. А в дополнение к этому, на упаковке не было указано ни дату производства, ни партию.
Колбаса "Телячья"
- Производитель – "Самобранка" (мясокомбинат "Юбилейный").
- Цена – 259 грн/кг.
- Место продажи – сеть супермаркетов "Фора".
В составе колбасы не оказалось мяса механической обвалки, утверждает директор Союза потребителей Украины. Кроме того, содержание белка составляет только 9,33 г на 100 г.
Колбаса "Докторская"
- Производитель – ООО "Амжил".
- Цена – 245 грн/кг.
- Место продажи – магазин возле дома.
Этот продукт Максим Несмиянов также определил как фальсификат. Мясо механической обвалки отсутствует, а уровень белка – 9,07 г на 100 г вместо заявленных 13 г.
