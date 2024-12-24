В Украине прикроют схему вывода валюты за границу: когда начнет действовать запрет

В Украине с 1 января 2025 года будет запрещен вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из Украины – до конца военного положения. Таким образом, в частности, будет закрыта схема с выводом валюты из Украины посредством облигаций США.

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Об этом сообщили в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Там отметили, что решение:

является выполнением меморандума МВФ;

согласовано с НБУ.

"НКЦБФР приняла решение о запрете с 1 января 2025 года вывода ценных бумаг иностранных эмитентов из системы депозитарного учета на период действия военного положения. … Решение стало компромиссом, поскольку на повестке дня стоял вопрос полного запрета на допуск и торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов на территории Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: запрет на списание ценных бумаг иностранных эмитентов с системы депозитарного учета не распространяется на некоторые операции. В частности:

проведение корпоративных операций эмитента;

приведение в соответствие количества ценных бумаг на счетах Центрального депозитария по данным международных депозитарных учреждений.

В Украине выставили на продажу активы сразу 9 банков

В то же время, Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 16,5 млрд грн. Из них на 0,3 млн грн будет продано ценных бумаг. А кроме того:

на почти 16,3 млрд грн выставлены на продажу права требования по кредитам;

на 212,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 2,1 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Будут проданы активы 9 банков. В частности:

Проминвестбанк;

Банк "Форвард";

КСГ Банк;

Мегабанк;

Банк Сич;

МР Банк;

Укрстройинвестбанк;

Айкос Банк;

АКБ "Конкорд".

"На этой неделе (23 декабря – 27 декабря) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет около 16,5 млрд грн", – рассказали в фонде.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги, т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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