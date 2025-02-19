Украинцы не смогут вовремя переводить деньги через карты ПриватБанка: о чем предупредили в банке

Клиенты государственного ПриватБанка могут столкнуться с проблемами при проведении карточных операций (к примеру, с переводом денег) в приложении Приват24 для бизнеса. Причина – проведение технических работ.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: работы будут проводиться в течение 10 часов 22 февраля.

При этом подчеркивается: в приложении ничего не поломалось. Поэтому работы будут проведены не с целью его починки, а для улучшения качества.

"Ничего не сломалось, но мы улучшаем наши сервисы, поэтому в период с 22.02.25 00:00 – 22.02.25 10:00 могут быть сложности в работе Приват24 для бизнеса, а именно с карточными операциями", – говорится в сообщении.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

Как рассказали в самом банке, перевыпущенную карту можно также заказать с доставкой по Украине или за границу.

Для этого, отметили там, следует открыть меню "Кошелек". После чего:

выбрать карту, которую хотите перевыпустить;

нажать "Заказать карту".

Также можно оформить мгновенную Digital-карту – в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона и даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, также ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1000 долларов.

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