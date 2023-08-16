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Украинцы не хотят покупать новые квартиры: названы причины чрезвычайно низкого спроса

Ксения Капустинская
Рынки и компании
1 минута
1,8 т.
Жилье в новостройках не пользуется спросом

Спрос на квартиры в новостройках в Украине остается крайне низким. Он составляет менее трети от показателей, которые наблюдались перед началом полномасштабной войны. И именно война и связанные с ней проблемы и риски стали главной причиной нежелания украинцев покупать новое жилье.

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Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Дмитриева, первая зампредседателя правления Глобус Банка. По ее словам, те же причины стали проблемой и для государственной программы ипотеки єОселя.

Дмитриева назвала причины падения спроса на новое жилье объективными. Она перечислила такие основные факторы:

  • рост себестоимости жилья (за год цены на строительство новостроек выросли в среднем на 40% в долларовом эквиваленте);
  • понижение платежеспособности возможных покупателей;
  • большие риски, связанные со сроками завершения строительства и наличия соответствующих финансовых ресурсов у девелоперов;
  • состояние неопределенности, в котором находится большинство покупателей, их психологическая неготовность вкладывать средства в приобретение жилья на первичном рынке в условиях войны;
  • отсутствие страхования рисков на случай повреждения или разрушения новостройки вследствие боевых действий или ракетных (дроновых) обстрелов, в которой приобретено жилье;
  • общая непрогнозируемость последствий войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцам из 11 регионов разрешили регистрировать квартиры в Дії. Услуга в первую очередь важна для украинцев, желающих получить компенсацию за поврежденное или разрушенное имущество.

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