Украинцы начали покупать больше элитных авто: какие бренды самые популярные

Несмотря на то, что полномасштабное вторжение российских войск продолжается, в Украине растут продажи автомобилей премиум-брендов. Самыми популярными марками автомобилей в элитном сегменте оказались BMW, Lexus и Audi.

В первом квартале 2024 года было продано более 2,8 тыс. новых авто премиум класса. Как сообщает Укравтопром, это на 2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В частности, больше всего покупали:

BMW – 736 единиц;

Lexus – 491 единиц;

Audi – 421 единиц.

Впрочем, в целом доля премиальных авто среди рынка новых легковых автомобилей за год упала с почти 25% до 17%. Также сообщаются регионы, где с января по март была продана половина таких машин: Киев, Днепропетровская и Одесская области.

Тем временем украинский авторынок демонстрирует рост. Всего в марте украинцы купили 6,7 тысяч новых машин, что на 50% больше, чем в марте 2023 года. Самыми популярными моделями стали Renault Duster, Toyota RAV4 и KIA Sportage.

Также OBOZ.UA сообщал, что за год в Украине выросло и количество проданных подержанных легковых автомобилей. В частности, на внутреннем рынке в марте было заключено 86,4 тыс. сделок купли-продажи таких автомобилей, что на 7,3% больше по сравнению с мартом прошлого года, но и на 0,7% меньше, чем в феврале-2024. Самыми популярными среди покупателей были автомобили трех производителей, таких как Volkswagen, Lada и Renault.

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