Украинцы начали гораздо чаще покупать подержанные авто: топ-10 самых популярных моделей

В 2024 году украинцы значительно чаще покупали за рубежом подержанных автомобилей – за 9 месяцев года в Украине впервые зарегистрировали 50,1 тыс. б/у легковых автомобилей в возрасте до 5 лет (т.е. на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Самые популярные бренды впервые зарегистрированных б/у автомобилей – Tesla, Hyundai и Nissan.

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Как сообщает Укравтопром, с января по сентябрь 2024 года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Автомобили в возрасте до 5 лет составляли более 28% от этого количества.

Почти поровну в этом сегменте импортировали электромобили и бензиновые авто – 40% и 39%. На другие виды авто выпала значительно меньшая доля рынка:

дизельные – 10%;

гибридные – 7%;

авто с ГБО – 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

TESLA Model Y – 3231 ед;

TESLA Model 3 – 2885 ед.;

HYUNDAI Kona – 1635 ед.;

NISSAN Rogue – 1622 ед.;

MAZDA CX5 – 1598 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan – 1429 ед;

VOLKSWAGEN Golf – 1144 ед.;

NISSAN Leaf – 1078 ед.;

KIA Niro – 998 ед.;

AUDI Q5 – 966 ед.

Больше всего подержанных авто завозят из США. За январь-сентябрь в Украине зарегистрировано почти 33,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из этой страны. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на "американцев" с пробегом сильно увеличился – рост составил 79%. Самой же популярной моделью стала TESLA Model 3 – 3613 единиц.

Но в целом больше всего в Украину из США было ввезено подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями (45% от общего количества). Электромобили – на втором месте (35%).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ввели новые правила продажи подержанных авто через торговые организации, требуя документального подтверждения стоимости автомобиля во избежание занижения цен и недоплат налогов. Также отменена обязательная перерегистрация авто на дилера, который должен упростить работу автотрейдеров и вывести из тени рынок.

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