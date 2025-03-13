Украинцы начали активнее "проедать" свои доходы: на что тратим больше всего

В Украине выросла на треть доля доходов граждан, которые они тратят на покупку еды. Кроме того, на третий год полномасштабной войны украинцы стали значительно чаще покупать продукты питания и реже экономить.

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Об этом говорится в новом исследовании Deloitte. Также отмечается, что украинцы преимущественно пользуются офлайн-магазинами, чтобы купить продукты.

"Мы наблюдаем смещение фокуса с частоты покупок на увеличение среднего чека, особенно в таких категориях, как продукты питания и медикаменты, где 37% опрошенных увеличили расходы", - заявил руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции Deloitte Ukraine Александр Ямпольский.

Также растет спрос на лекарственные средства – 24% украинцев стали покупать их чаще, чем в 2023 году. Как и на продукты питания, средний чек сменился на 19% в оффлайн-магазинах и на 18% в онлайн-магазинах, по сравнению с довоенным периодом.

Самое заметное сокращение – в сегменте детских товаров, где 39% опрошенных отметили, что покупают их реже, что на 7 п. п. больше, чем в 2023 году. Строительные материалы также лишились позиции – 48% потребителей сократили частоту их приобретения.

Согласно исследованию, украинцы сократили свои расходы во всех категориях на 36-72% в зависимости от группы товаров. Но меньше всего экономят на детских товарах, продукции для домашних питомцев и готовой пищи.

Менее всего бережливость заметна среди молодежи: украинцы в возрасте 18-27 лет стали реже экономить на продуктах питания (56%), косметике (51%), готовой пище (57%), досуге (57%) и одежде (61%). В частности, жители Киева и других областей стали меньше ограничивать себя в расходах на досуг и развлечения вне дома – 50% (73% в 2023 году).

Как и в прошлом году, наибольшую долю бюджета украинцы тратят на обязательные платежи, продукты питания, здравоохранение и транспорт – это 77% общих расходов. По этому показателю Украина значительно обгоняет европейские страны (в Польше – 46%, а в Германии – 51%). В частности, украинцы тратят 30% на коммунальные платежи, аренду и долги, 34% – на продукты питания, 5% – на транспорт и 8% – на здравоохранение.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в мире в целом наблюдается тенденция роста цен на пищевые продукты. Больше всего в февраль подорожали сахар, молочные продукты и масло, тогда как цены на мясо остались стабильными. Главными факторами роста глобальных цен стали сокращение предложения, высокий спрос и неблагоприятные погодные условия.

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