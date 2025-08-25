В Украине можно законно платить меньше налогов: как сэкономить

Работодатели в Украине могут официально существенно сэкономить на уплате единого социального взноса (ЕСВ). Для этого надо официально трудоустроить лиц с инвалидностью.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе. Отмечается, что льготы также предусмотрены для физических лиц с инвалидностью, которые ведут бизнес или независимую профессиональную деятельность.

Для работодателей

Следует отметить, что ЕСВ составляет 22% от суммы полученного дохода. Сумма ЕСВ составляет не менее минимального страхового взноса, то есть 1760 грн (то есть 22% от минимальной зарплаты 8 000 грн). Но работодатели могут платить взнос по льготным ставкам при нескольких условиях:

трудоустройство лиц с инвалидностью – 8,41%;

– 8,41%; количество работников с инвалидностью составляет не менее половины от общей численности штата , а фонд оплаты их труда – не менее четверти расходов на оплату труда – 5,5%;

, а фонд оплаты их труда – не менее четверти расходов на оплату труда – 5,5%; предприятия и организации УТОГ и УТОС, выполняющие условия предыдущего пункта – 5,3%.

Для физлиц

Некоторые частные предприниматели могут быть освобождены от уплаты ЕСВ за себя. Это возможно для:

физических лиц – предпринимателей (ФЛП);

лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;

членов фермерского хозяйства,

Для этого им нужно выполнить два условия. А именно:

иметь статус лица с инвалидностью;

получать пенсию или социальную помощь.

Какие основания для проверки бизнеса во время моратория

В Украине действует мораторий на безосновательное вмешательство государственных органов в деятельность предпринимателей, но это не значит, что налоговая вообще не может прийти к ним с проверкой. Это возможно, если соберется необходимое количество оснований:

для ФЛП 3-4 групп – два основания;

для 1-2 групп – от трех.

Налоговая может обратить свое внимание на бизнесы через заявления о нарушении ими правил работы и невыполнении своих налоговых обязательств. Леся Карнаух привела следующие возможные поводы:

уклонение или минимизация уплаты налогов;

зарплаты в конвертах;

работа без кассового аппарата;

невозврат валютной выручки;

другие нарушения.

с июля 2025 года в Украине вступили в силу новые правила, которые обязывают некоторых бизнесменов подавать дополнительный отчет – но уже не в налоговую, а в Государственную службу статистики. При этом большинству ФЛП не стоит волноваться из-за обновленных требований.

