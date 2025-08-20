Налоговая в Украине готовится к проверкам "ФОПов": когда не действует мораторий

В Украине действует мораторий на безосновательное вмешательство государственных органов в деятельность предпринимателей, но это не значит, что налоговая вообще не может прийти к ним с проверкой. Это возможно, если соберется необходимое количество оснований – например, уклонение от уплаты налогов, зарплаты в конвертах или работа без кассового аппарата.

Об этом, как сообщает Forbes Ukraine, заявила и.о. главы налоговой Леся Карнаух. Она отметила, что для физлиц-предпринимателей (ФЛП, или с украинского – "ФОП") разной группы налогообложения понадобится разное количество оснований для проверки:

для ФЛП 3-4 групп – два основания;

для 1-2 групп – от трех.

Какие основания для проверки могут быть

Налоговая может обратить свое внимание на бизнесы из-за заявлений о нарушении ими правил работы и невыполнении своих налоговых обязательств. Леся Карнаух привела такие возможные поводы:

уклонение или минимизация уплаты налогов;

зарплаты в конвертах;

работа без кассового аппарата;

невозврат валютной выручки;

и другие нарушения.

Впрочем, мораторий на проверки распространяется действует не для всех. Исключение составляют предприятия, которые производят подакцизные товары, также бизнес с высокой степенью рисковости. К моменту объявления моратория налоговая провела 30 тыс. фактических проверок бизнеса.

Новые штрафы для ФОПов

С 1 августа ФОПов в Украине ждут серьезные последствия за нарушение требований по применению кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). В частности, украинских предпринимателей будут штрафовать за отсутствие кассового аппарата, расчет "мимо кассы" или даже мелкие ошибки в фискальных чеках.

Чтобы они могли адаптироваться к фискальным требованиям и внедрить ПРРО, до конца июля для ФЛП-"единщиков", которые не реализуют подакцизную продукцию, действовали сниженные размеры штрафов. А именно:

25% от стоимости продажи без фискального чека – за первое нарушение;

без фискального чека – за первое нарушение; 50% от суммы операции – за повторное нарушение.

Теперь для предпринимателей-"упрощенцев" действуют общие условия наказания за нарушение правил проведения расчетных операций. В частности:

за первое нарушение – 100% от суммы продажи ;

; за каждое последующее – 150% от суммы.

Таким образом, систематические нарушения могут серьезно ударить по предпринимателю или даже поставить весь его бизнес под угрозу.

А ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские предприниматели несут определенные обязательства перед налоговой службой – крайний срок некоторых из них истекает в августе. В частности надо уплатить налоги, сборы, а также подать некоторые отчеты.

