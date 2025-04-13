Украинцы могут купить 50 грн в оригинальном дизайне: как выглядит купюра
Нацбанк продает памятную банкноту "Единство спасает мир", посвященную единению демократического мира перед лицом российской агрессии. Номинал купюры – 50 грн. Цена – 245 грн. Особенностью же купюры является дизайн – выполненый вертикально.
Об этом сообщили в самому НБУ. Там отметили:
- всего в наличии находится 5 881 таких купюр;
- один покупатель может приобрести 30 банкнот.
"Памятная банкнота "Единство спасает мир", посвященная несокрушимости украинского народа в борьбе за свободу и европейские ценности, консолидации украинского общества для защиты территориальной целостности, а также единению демократического мира перед лицом российской агрессии. Памятная банкнота номиналом 50 гривен 2024 выпуска с подписью Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного серии ЕС с номерами 0000001-0300000", – говорится в описании купюры.
Как выглядят уникальные 50 грн
На лицевой стороне новой купюры в центральной части размещена художественно-образная композиция, отражающая стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение – образ девушки в военном шлеме, смотрящей в сторону Запада.
В нижней части изображена Земля. На ее фоне – стилизованное изображение Европы, "от стран которой отходят сосуды-маршруты помощи и поддержки Украины".
В верхней части, среди прочего, расположен сквозной элемент – стилизованный шеврон Вооруженных Сил Украины. А также:
- надпись "Україна";
- изображение малого Государственного Герба Украины;
- "стилизованная композиция из заполненных и контурных квадратов (центральные квадраты – с обозначением номинала памятной банкноты), полупрозрачной полосы, наполненной очертаниями логотипа Национального банка".
Основное изображение оборотной стороны памятной банкноты – символическая композиция из сжатых рук, "символизирующая сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство". Она размещена на фоне стилизованного тризуба – символа украинского государства.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн украинских монет 1 и 2 грн в ближайшее время не будут менять – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, в Нацбанке не отказались от этой идеи – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.
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