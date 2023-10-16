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Как экономить бензин во время езды: озвучены шесть лайфхаков

Владимир Пазий
Рынки и компании
1 минута
1,4 т.
Как украинцам экономить на бензине

Существует целый ряд способов, посредством которых украинцы могут экономить бензин. Один из них – использовать встроенный экономный режим авто. Многие современные автомобили имеют режим экономии топлива, который позволяет уменьшить потребление топлива при езде в городе или на трассе. Однако есть и другие методы.

О том, какие существуют лайфхаки для экономии бензина читайте в материале OBOZ.UA.

Экономия бензина – главные способы

  • Используйте меньше тормозов. Прежде чем останавливаться, уменьшайте скорость постепенно, чтобы избежать резкого торможения.
  • Используйте круиз-контроль на открытых дорогах. Это поможет поддерживать стабильную скорость и экономить топливо.
  • Уменьшайте вес автомобиля. Удалите из багажника лишние вещи и обеспечьте правильное давление в шинах.
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  • Не превышайте скорость. Скорость езды оказывает влияние на потребление топлива, поэтому старайтесь держаться на разрешенной скорости.
  • Регулярно обслуживайте автомобиль. Заменяйте фильтры и смазку вовремя, так как это поможет сохранить эффективность двигателя и экономить топливо.

При этом водителям часто говорят о 5 лайфхаках по экономии бензина. На самом они деле не работают:

  • При съезде с горки нужно включать нейтральную передачу.
  • Чем быстрее перейти не высшую передачу, тем лучше будет показатель экономичности.
  • В пробке нужно всегда заглушать двигатель.
  • Для экономии горючего нужно медленно набирать скорость.
  • Спойлер уменьшает расход топлива.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинцам распознать некачественный бензин и как он может отразиться на авто.

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