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Как экономить бензин во время езды: озвучены шесть лайфхаков
Существует целый ряд способов, посредством которых украинцы могут экономить бензин. Один из них – использовать встроенный экономный режим авто. Многие современные автомобили имеют режим экономии топлива, который позволяет уменьшить потребление топлива при езде в городе или на трассе. Однако есть и другие методы.
О том, какие существуют лайфхаки для экономии бензина читайте в материале OBOZ.UA.
Экономия бензина – главные способы
- Используйте меньше тормозов. Прежде чем останавливаться, уменьшайте скорость постепенно, чтобы избежать резкого торможения.
- Используйте круиз-контроль на открытых дорогах. Это поможет поддерживать стабильную скорость и экономить топливо.
- Уменьшайте вес автомобиля. Удалите из багажника лишние вещи и обеспечьте правильное давление в шинах.
- Не превышайте скорость. Скорость езды оказывает влияние на потребление топлива, поэтому старайтесь держаться на разрешенной скорости.
- Регулярно обслуживайте автомобиль. Заменяйте фильтры и смазку вовремя, так как это поможет сохранить эффективность двигателя и экономить топливо.
При этом водителям часто говорят о 5 лайфхаках по экономии бензина. На самом они деле не работают:
- При съезде с горки нужно включать нейтральную передачу.
- Чем быстрее перейти не высшую передачу, тем лучше будет показатель экономичности.
- В пробке нужно всегда заглушать двигатель.
- Для экономии горючего нужно медленно набирать скорость.
- Спойлер уменьшает расход топлива.
Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинцам распознать некачественный бензин и как он может отразиться на авто.
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