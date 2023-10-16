Как экономить бензин во время езды: озвучены шесть лайфхаков

Существует целый ряд способов, посредством которых украинцы могут экономить бензин. Один из них – использовать встроенный экономный режим авто. Многие современные автомобили имеют режим экономии топлива, который позволяет уменьшить потребление топлива при езде в городе или на трассе. Однако есть и другие методы.

О том, какие существуют лайфхаки для экономии бензина читайте в материале OBOZ.UA.

Экономия бензина – главные способы

Используйте меньше тормозов. Прежде чем останавливаться, уменьшайте скорость постепенно, чтобы избежать резкого торможения.

Используйте круиз-контроль на открытых дорогах. Это поможет поддерживать стабильную скорость и экономить топливо.

Уменьшайте вес автомобиля. Удалите из багажника лишние вещи и обеспечьте правильное давление в шинах.

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Не превышайте скорость. Скорость езды оказывает влияние на потребление топлива, поэтому старайтесь держаться на разрешенной скорости.

Регулярно обслуживайте автомобиль. Заменяйте фильтры и смазку вовремя, так как это поможет сохранить эффективность двигателя и экономить топливо.

При этом водителям часто говорят о 5 лайфхаках по экономии бензина. На самом они деле не работают:

При съезде с горки нужно включать нейтральную передачу.

Чем быстрее перейти не высшую передачу, тем лучше будет показатель экономичности.

В пробке нужно всегда заглушать двигатель.

Для экономии горючего нужно медленно набирать скорость.

Спойлер уменьшает расход топлива.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинцам распознать некачественный бензин и как он может отразиться на авто.

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