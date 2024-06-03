Украинцы массово сдают жилье в аренду посуточно: где проще всего снять во время войны

Украинские города Киев, Львов и Одесса лидируют по количеству отзывов о посуточной аренде жилья. В мае медианная стоимость аренды квартиры в этих городах была от 700 до 900 грн в сутки.

По данным finance.ua, отзывов об аренде жилья – в Киеве, где популярность посуточной аренды объясняется большой среди приезжающих в столицу в командировку или с целью деловой поездки. Медианная стоимость аренды:

квартиры - 900 грн;

дома - 8 000 грн.

Второе место занимает Львов, который всегда был одним из самых популярных направлений отдыха на выходные. В мае здесь было размещено 1 171 объявление по посуточной аренде квартир и домов, которые собрали 17 141 отзыв. Медианная стоимость составляла:

квартиры – 900 грн;

дома – 2 500 грн.

Тройку лидеров закрывает Одесса – популярное место для туризма и отдыха, даже невзирая на воздушные атаки. Здесь разместили 1 350 объявлений по аренде, с медианной стоимостью:

700 грн для квартиры;

4500 грн для дома.

Среди карпатских курортов пользуются спросом Яремче и Микуличин в Ивано-Франковской области и Славское на Львовщине. Здесь медианная стоимость аренды дома варьируется от 1500 до 2200 грн в сутки.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине был презентован новый законопроект "О доступном жилье". Он, среди прочего, предполагает введение социальной аренды. Для этого увеличат количество недвижимости, которым будут владеть местные общины. Это жилье будет сдавать в аренду по низким ценам для нуждающихся в поддержке. Речь идет прежде всего о переселенцах.

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