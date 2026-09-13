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Украинцы массово покупают старые автомобили: какая цена самой популярной модели

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
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Volkswagen Golf
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В августе 2026 года украинцы купили 20,7 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто. Средний возраст таких машин составил 8,7 года. Самой популярной моделью стала стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 875 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 13 500, так и 45 000 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

  • львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 52%;
  • авто на дизеле и электромобили охватили 17%;
  • гибриды – 8%;
  • автомобили с ГБО – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

  • VOLKSWAGEN Tiguan – 775 штук;
  • NISSAN Rogue – 707 штук;
  • AUDI Q5 – 695 штук;
  • SKODA Octavia – 633 штуки;
  • RENAULT Megane – 532 штуки;
  • TESLA Model Y – 494 штуки;
  • TESLA Model 3 – 480 штук;
  • NISSAN Leaf – 454 штуки;
  • FORD Escape – 408 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

  • Авто 2021 г. в. со 112 тыс. км пробега, после ДТП по данным auto.ria, продают за 13 500 долларов.
Сколько стоит б/у VOLKSWAGEN Golf
  • Машину 2024 г. в. с 7 тыс. км пробега можно купить за 28 900 долларов.
Купить б/у авто в Украине
  • Авто 2023 г. в. с 29 тыс. км пробега продают за 45 000 долларов.
Купить б/у VOLKSWAGEN Golf в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе украинцы приобрели около 5 000 новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью же стала TOYOTA RAV-4.

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