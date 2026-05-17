Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В апреле 2026 года украинцы купили 19,6 тыс. подержанных лековых авто. Средний возраст таких машин составил 9,6 года. Самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 904 единицы. Приобрести такое в Украине можно как за 22 000, так и 46 000 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 57%;

авто на дизеле охватили 20%;

электромобили – 12%;

гибриды – 8%;

автомобили с ГБО – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VOLKSWAGEN Tiguan – 815 штук;

AUDI Q5 – 688 штук;

NISSAN Rogue – 663 штуки;

SKODA Octavia – 626 штук;

RENAULT Megane – 613 штук;

VOLKSWAGEN Passat – 423 штуки;

FORD Escape – 423 штуки;

MAZDA CX5 – 398 штук;

AUDI A4 – 393 штуки;

NISSAN Qashqai – 385 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2022 г. в. с 16 тыс. км пробега, по данным auto.ria, продают за 22 000 долларов.

Машину 2024 г. в. с 7 тыс. км пробега можно купить за 28 700 долларов.

Авто 2023 г. в. с 28 тыс. км пробега, после ДТП продают за 46 000 долларов.

