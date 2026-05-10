Украинцы массово покупают дорогие новые авто: сколько стоит самая популярная машина

Украинцы нарастили покупку новых легковых автомобилей. В апреле таких авто было куплено около 6,2 тыс. штук, что на 3% больше, чем было в апреле. А по сравнению с мартом-2026, прирост составил 5%. Самой популярной моделью же стала RENAULT Duster – таких было приобретено 579 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,049 млн грн.

Видео дня

Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили:

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 21,5 тыс. новых легковых автомобилей.

Это на 7% больше, чем было годом в 2025-м.

Какие новые авто украинцы покупают чаще всего

В целом же, подчеркивается, в марте-2026 самой популярной "новой" маркой авто среди украинцев стала TOYOTA – таких машин было куплено 760 штук. В топ-10 также вошли:

RENAULT – 653 штуки;

SKODA – 450 штук;

BYD – 448 штук;

BMW – 442 штуки;

VOLKSWAGEN – 412 штук;

HYUNDAI – 337 штук;

MAZDA – 244 штуки;

NISSAN – 216 штук;

SUZUKI – 188 штук.

Самой же популярной моделью после RENAULT Duster стала TOYOTA RAV-4 – таких украинцы купили 357 штук. Далее идут:

HYUNDAI Tucson – 211 штук;

BMW 3 – 161 штука;

SKODA Kodiaq – 144 штуки;

MAZDA CX5 – 130 штук;

SKODA Karoq – 126 штук;

TOYOTA Yaris Cross – 122 штуки;

VOLKSWAGEN Tiguan – 121 штука;

VOLKSWAGEN Touareg – 117 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

Стоимость же самого популярного в июле среди украинцев нового авто на дизеле – RENAULT Duster – зависит от комплектации и версии машины. По данным renault.ua, самая низкая цена составляет 1,049 млн грн. Самые дорогие же версии этого авто стоят 1,238 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, за первые 3 месяца 2026 года украинцы купили 9 467 подержанных лековых авто из США. Средний возраст таких авто составил 7 лет. Самой популярной моделью стала стал FORD Escape.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!