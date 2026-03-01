Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
В январе украинский автопарк пополнили почти 3,5 тыс. подержанных легковых авто, в возрасте до 5 лет. Самой же популярной моделью стал NISSAN Rogue – таких авто было куплено 203 единицы. Приобрести же такую машину в Украине можно как за 7 300, так и 34 700 долларов.
Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: сразу 49% всех "молодых" б/у легковушек, купленных украинцами за границей, ездят на бензине.
На втором месте – электромобили, 29%. На долю гибридов пришлось 15%. При этом:
- Дизельные авто "отхватили" лишь 6% рынка.
- Авто на газу – 1%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме NISSAN Rogue, самыми популярными среди подержанных авто до 5 лет среди украинцев стали:
- TESLA Model Y – 158 штук;
- MAZDA CX5 – 152 штуки;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 136 штук;
- TESLA Model 3 – 125 штук;
- FORD Escape – 87 штук;
- AUDI Q5 – 86 штук;
- JEEP Compass – 69 штук;
- KIA Niro – 66 штук;
- MAZDA CX-30 – 63 штуки.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто до 5 лет – NISSAN Rogue – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2022 г. в. с 1 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 7 300 долларов.
- Машину 2023 г. в. с 78 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 19 800 долларов.
- Авто 2022 г. в. с 36 тыс. км пробега, после ДТП, продают за 34 700 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в январе украинский автопарк пополнили 17 тыс. подержанных легковых авто. Что сразу на 22% больше, чем было годом ранее.
