Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В январе украинский автопарк пополнили почти 3,5 тыс. подержанных легковых авто, в возрасте до 5 лет. Самой же популярной моделью стал NISSAN Rogue – таких авто было куплено 203 единицы. Приобрести же такую машину в Украине можно как за 7 300, так и 34 700 долларов.

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: сразу 49% всех "молодых" б/у легковушек, купленных украинцами за границей, ездят на бензине.

На втором месте – электромобили, 29%. На долю гибридов пришлось 15%. При этом:

Дизельные авто "отхватили" лишь 6% рынка.

Авто на газу – 1%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме NISSAN Rogue, самыми популярными среди подержанных авто до 5 лет среди украинцев стали:

TESLA Model Y – 158 штук;

MAZDA CX5 – 152 штуки;

VOLKSWAGEN Tiguan – 136 штук;

TESLA Model 3 – 125 штук;

FORD Escape – 87 штук;

AUDI Q5 – 86 штук;

JEEP Compass – 69 штук;

KIA Niro – 66 штук;

MAZDA CX-30 – 63 штуки.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто до 5 лет – NISSAN Rogue – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2022 г. в. с 1 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 7 300 долларов.

Машину 2023 г. в. с 78 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 19 800 долларов.

Авто 2022 г. в. с 36 тыс. км пробега, после ДТП, продают за 34 700 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в январе украинский автопарк пополнили 17 тыс. подержанных легковых авто. Что сразу на 22% больше, чем было годом ранее.

