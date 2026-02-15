Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В январе украинский автопарк пополнили 17 тыс. подержанных легковых авто, что сразу на 22% больше, чем было годом ранее. Самой же популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 899 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 15 450, так и 48 350 долларов.

Видео дня

Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: средний возраст таких машин составил 10 лет.

В целом же, подчеркивается, более 57% всех б/у легковушек, купленных украинцами за границей, ездят на бензине. На втором месте – авто на дизеле, 22%. На долю электромобилей пришлось 11%. При этом:

Гибриды "отхватили" лишь 7% рынка.

Авто на газу – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VOLKSWAGEN Tiguan – 633 штуки;

AUDI Q5 – 617 штук;

SKODA Octavia – 613 штук;

NISSAN Rogue – 584 штуки;

RENAULT Megane – 548 штук;

VOLKSWAGEN Passat – 434 штуки;

NISSAN Qashqai – 374 штуки;

FORD Escape – 349 штук;

AUDI A4 – 316 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 68 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 15 450 долларов.

Машину 2022 г. в. со 162 тыс. км пробега можно купить за 22 999 долларов.

Авто 2023 г. в. с 28 тыс. км пробега, после ДТП, продают за 48 350 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы купили 81,3 тыс. новых легковых авто в 2025 году. Это сразу на 17% больше, чем годом ранее, а также является самым высоким результатом с 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!