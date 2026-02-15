Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
В январе украинский автопарк пополнили 17 тыс. подержанных легковых авто, что сразу на 22% больше, чем было годом ранее. Самой же популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 899 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 15 450, так и 48 350 долларов.
Об общей ситуации на рынке сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: средний возраст таких машин составил 10 лет.
В целом же, подчеркивается, более 57% всех б/у легковушек, купленных украинцами за границей, ездят на бензине. На втором месте – авто на дизеле, 22%. На долю электромобилей пришлось 11%. При этом:
- Гибриды "отхватили" лишь 7% рынка.
- Авто на газу – 3%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- VOLKSWAGEN Tiguan – 633 штуки;
- AUDI Q5 – 617 штук;
- SKODA Octavia – 613 штук;
- NISSAN Rogue – 584 штуки;
- RENAULT Megane – 548 штук;
- VOLKSWAGEN Passat – 434 штуки;
- NISSAN Qashqai – 374 штуки;
- FORD Escape – 349 штук;
- AUDI A4 – 316 штук.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2021 г. в. с 68 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 15 450 долларов.
- Машину 2022 г. в. со 162 тыс. км пробега можно купить за 22 999 долларов.
- Авто 2023 г. в. с 28 тыс. км пробега, после ДТП, продают за 48 350 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинцы купили 81,3 тыс. новых легковых авто в 2025 году. Это сразу на 17% больше, чем годом ранее, а также является самым высоким результатом с 2022 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!