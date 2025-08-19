Украинцы массово покупают старые авто из США: сколько стоит самая популярная модель

В июле украинцы купили около 4,8 тыс. подержанных легковых автомобилей из США – что сразу на 15% больше, чем в это же время годом ранее. Средний возраст таких машин составил 5,5 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y – таких авто было куплено 711 штуки. В Украине такую можно купить как за 12 000, так и 59 599 долларов.

О росте покупок сообщили в УкрАвтопроме. Там отметили: в целом большинство пополнивших украинский автопарк в апреле "американцев" с пробегом являются именно электрокарами – их доля составила 43%.

Немного меньше было зарегистрировано авто на бензине – 41%. Кроме того:

На долю гибридов пришлось 8%.

Авто на дизеле и газу "отхватили" по 4% рынка.

Какие б/у авто из США самые популярные в Украине

В целом же, отмечается, среди подержанных авто из США самой популярной среди украинцев стала TESLA Model Y – таких машин было куплено 711 штуки. В топ-5 также вошли:

TESLA Model 3 – 555 штук.

FORD Escape – 347 штук.

NISSAN Rogue – 260 штук.

BMW X5 – 227 штук.

Сколько стоят самые популярные б/у электромобили

В целом, стоимость самого популярного подержанного авто из США в Украине – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

авто 2020 г. в., после ДТП, с пробегом 26 000 км продают за 12 000 долларов;

целое авто 2021 г.в. с пробегом 111 000 км – за 21 950 долларов;

машину 2022 г.в. с пробегом 7 000 км – за 59 599 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, таже в июле украинцы купили более 5,5 тыс. легковых авто з дизельными двигателями. Большинство из них – подержанные, ввезенные из-за границы.

