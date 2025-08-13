Украинцы тысячами покупают старые авто: сколько стоит самое популярное на дизеле

В июле украинцы купили более 5,5 тыс. легковых авто з дизельными двигателями. Большинство из них – подержанные, ввезенные из-за границы. Таких машин было приобретено более 4,3 тыс., тогда как новых – около 1,2 тыс. штук. Чаще всего же среди б/у авто украинцы покупали RENAULT Megane – таких авто было приобретено 363 единиц. В Украине такую можно купить как за 12,7 тыс., так и 21,5 тыс. долларов.

Об этом сообщает УкрАвтопром. Отмечается: в целом средний возраст подержанных дизельных авто составил 11 лет.

Какие б/у авто на дизеле украинцы покупают чаще всего

Кроме RENAULT Megane самым популярным среди украинцев б/у "заграничной" стал NISSAN Qashqai – таких авто было куплено 286 штук. В топ-5 также вошли:

SKODA Octavia – 268 авто.

VOLKSWAGEN Passat – 252 авто.

VOLKSWAGEN Golf – 168 авто.

Сколько стоит самая популярная модель

Стоимость самого популярного пригнанного из-за границы подержанного авто на дизеле (в возрасте до 5 лет) – RENAULT Megane – в Украине зависит от ряда параметров. В частности, от состояния, пробега и т.п. Так, по данным auto.ria:

Авто 2020 г.в. с пробегом 185 тыс. км стоит 12,7 тыс. долларов.

Машина 2021 г.в с пробегом 130 тыс. км – 17,1 тыс. долларов.

Авто 2020 г.в. с пробегом 83 тыс. км – 21,5 тыс. долларов.

Авто на дизеле стали покупать меньше

В то же время, констатировали аналитики, в целом украинцы значительно сократили количество покупок авто на дизеле. При чем как новых, так и подержанных. Так:

Общее количество покупок снизилось на 13% по сравнению с июлем-2024.

Новых машин было куплено на 26% меньше.

Б/у – 8%.

"На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 18,7%, против 25,5% в июле 2024 года. Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в июле украинцы активно покупали новые легковые автомобили. ТТолько машин топ-10 по популярности моделей было приобретено более 2 300 штук, что составило 36% рынка новых легковушек.

