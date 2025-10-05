Украинцы массово покупают новые авто: сколько стоит самая популярная машина

Украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В сентябре таких авто было куплено более 6,8 тыс. штук. По сравнению с сентябрем 2024 года, прирост составил сразу 20%. А в сравнении с августом-2025 – 1%. Самой популярной моделью же стала BYD – таких было приобретено 989 штук. Цена же на такие машины стартует от 19 800 долларов.

Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили:

Всего с начала года в стране было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковых автомобилей.

Это на 0,3% меньше, чем в 2024-м.

Какие новые авто украинцы покупают чаше всего

В целом же, подчеркивается, в сентябре-2025 количество BYD в Украине увеличилось сразу на 438% по сравнению с сентябрем-2024. В топ-10 же самых популярных марок также вошли:

TOYOTA – таких авто было куплено 828 штук, что, однако, на 1% меньше, чем годом ранее.

VOLKSWAGEN – 733 штук (+118%).

RENAULT – 471 штук (на 13% меньше).

SKODA – 467 штук (+5%).

BMW – 366 штук (на 16% меньше).

HYUNDAI – 347 штук (+47%).

ZEEKR – 248 штук (+103%).

MAZDA – 244 штук (+17%).

HONDA – 216 штук (+50%).

Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто

По данным же одной из компаний по продаже авто,стоимость самого популярного среди украинцев нового авто – BYD – варьируется зависимо модели машины. Так, самая низкая цена составляет 19 800 долларов. Самая высокая – 35 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA,также украинцы стали чаще покупать подержанные легковые авто за рубежом – в августе спрос на такие машины увеличился на 1% и достиг 22,7 тыс. единиц. Самой популярной моделью является Volkswagen Golf, стоимость которого составляет 7,2-35 тыс. долларов.

