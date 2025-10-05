Украинцы массово покупают новые авто: сколько стоит самая популярная машина
Украинцы существенно нарастили покупку новых легковых автомобилей. В сентябре таких авто было куплено более 6,8 тыс. штук. По сравнению с сентябрем 2024 года, прирост составил сразу 20%. А в сравнении с августом-2025 – 1%. Самой популярной моделью же стала BYD – таких было приобретено 989 штук. Цена же на такие машины стартует от 19 800 долларов.
Об общей ситуации на рынке рассказали в УкрАвтопроме. Там отметили:
- Всего с начала года в стране было зарегистрировано 52,9 тыс. новых легковых автомобилей.
- Это на 0,3% меньше, чем в 2024-м.
Какие новые авто украинцы покупают чаше всего
В целом же, подчеркивается, в сентябре-2025 количество BYD в Украине увеличилось сразу на 438% по сравнению с сентябрем-2024. В топ-10 же самых популярных марок также вошли:
- TOYOTA – таких авто было куплено 828 штук, что, однако, на 1% меньше, чем годом ранее.
- VOLKSWAGEN – 733 штук (+118%).
- RENAULT – 471 штук (на 13% меньше).
- SKODA – 467 штук (+5%).
- BMW – 366 штук (на 16% меньше).
- HYUNDAI – 347 штук (+47%).
- ZEEKR – 248 штук (+103%).
- MAZDA – 244 штук (+17%).
- HONDA – 216 штук (+50%).
Сколько стоит самое популярное среди украинцев новое авто
По данным же одной из компаний по продаже авто,стоимость самого популярного среди украинцев нового авто – BYD – варьируется зависимо модели машины. Так, самая низкая цена составляет 19 800 долларов. Самая высокая – 35 000 долларов.
Как сообщал OBOZ.UA,также украинцы стали чаще покупать подержанные легковые авто за рубежом – в августе спрос на такие машины увеличился на 1% и достиг 22,7 тыс. единиц. Самой популярной моделью является Volkswagen Golf, стоимость которого составляет 7,2-35 тыс. долларов.
