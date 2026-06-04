В Украине начали действовать новые правила для водителей: что должны знать автомобилисты

В Украине начали действовать новые правила для украинских водителей – в частности, ужесточены требования к тонировке стекол, введен обязательный техосмотр коммерческих авто и обновлены тарифы на парковку. Обновление начало действовать с 1 июня, а нарушителей ждут штрафы.

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Об этом сообщает "Эксперт". Отмечается, что до конца лета на дорогах также появятся еще 150 камер автоматической фиксации, а их функционал будет расширен.

Усиленный контроль за тонировкой стекол

Одно из главных июньских обновлений касается более жесткого надзора за уровнем тонировки автомобилей. Измерять светопропускание станет проще – полицейские получили новое специализированное оборудование. Соответственно количество проверок на автодорогах может возрасти с соответствующими последствиями:

штраф за несоответствие тонировки установленным нормам – 510 гривен ;

; в случае повторного нарушения водителю выпишут предписание об устранении нарушения в течение 10 дней ;

; в отдельных случаях авто могут временно отправить на штрафплощадку.

Обязательный техосмотр

В Украине вводится обязательный технический осмотр. Но под первую волну которого попадает бизнес – автомобили, привлеченные к коммерческой деятельности: такси, машины служб доставки и сервисы каршеринга.

Цена прохождения техосмотра будет зависеть от региона и будет варьироваться в пределах от 800 до 1 500 гривен. Но если во время инспекции будут выявлены критические технические неисправности, эксплуатацию авто запретят до их полного устранения.

Новые тарифы и автоматические штрафы за парковку

Изменения правил парковки затронут жителей и гостей крупнейших украинских мегаполисов – Киева, Львова, Одессы и Днепра. Средняя стоимость парковки в этих городах вырастет на 15-20%.

Отслеживание за нарушениями тоже усилят – зоны платной парковки будут расширены, а также установлены дополнительные камеры контроля. Сумма штраф за неоплаченную парковку осталась неизменной – 340 гривен, но процедуру стала автоматизированной – то есть без участия инспектора по парковке.

Еще 150 камер автоматической фиксации на дорогах

МВД продолжает масштабировать сеть комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. До конца лета на дорогах страны дополнительно установят еще около 150 новых комплексов, а их функционал расширят:

кроме превышения скорости, они начнут фиксировать проезд на красный свет и незаконный выезд автомобилей на полосу для общественного транспорта.

Размеры штрафов за нарушение скоростного режима пока остаются прежними – 340-1700 гривен в зависимости от уровня превышения.

В то же время OBOZ.UA уже сообщал, что украинским водителям не грозят автоматические штрафы за отсутствие автогражданки – дорожные камеры пока не могут фиксировать такие нарушения. Впрочем, это не является освобождением от обязанности иметь полис – за его отсутствие могут оштрафовать полицейские во время остановки авто.

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