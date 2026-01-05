Украинских беженцев штрафуют за водительские удостоверения в ЕС: за что могут наказать

Украинцы, находящиеся под временной защитой в странах Европейского союза (ЕС), имеют право пользоваться своими действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена на местные документы. Тем не менее, в отдельных случаях полицейские могут "выписать" штраф – с требованием обменять документ на местный. Впрочем, такое решение можно обжаловать.

Об этом сообщает Visit Ukraine. Там отметили, что возникнуть такая ситуация может из-за:

Незнания конкретными офицерами особенностей режима временной защиты.

Применения обычных миграционных правил, не относящихся к украинцам со специальным статусом.

"В подобных случаях штраф можно оспорить, ссылаясь на законодательство ЕС и подтверждая свой статус документами. Очевидно, что сами права должны быть действительны", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если же удостоверение просрочено, потеряно, лишено юридической силы или водитель лишен права управления, использование такого запрещается вне зависимости от страны. В таком случае, отмечается, украинцам следует обратиться в консульские службы или другие ведомства "чтобы оформить дубликат или подтверждение".

"Статус временной защиты для украинцев продлен до 4 марта 2027 года. Это означает, что украинцы, официально имеющие соответствующий документ, могут законно управлять автомобилем по своим украинским правам весь этот период", – акцентируется в материале.

В то же время, обращают внимание аналитики, если владелец авто не находится под специальной защитой, но проживает в ЕС длительное время, ему, возможно, придется заменить права на местные – зависимо от законодательства конкретной страны. А вот для туристических поездок "украинские права обычно действуют ограниченное время".

