Украинцы массово переносят свои номера на одного и того же мобильного оператора: от какого уходят чаще всего

Украинцы активно используют возможность переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). В частности, в апреле 2025 года таких операций было проведено 27 332. Чаще всего свои номера переносили абоненты Vodafone. Переходили же украинцы чаще всего на lifecell.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что среди крупнейших операторов, в апреле:

Vodafone покинули 11 022 абонента;

"Киевстар" – 10 195;

lifecell – 5 968.

В то же время lifecell стал оператором, на который украинцы активнее всего переносили свои номера. Это произошло в 16 169 случаях.

На Vodafon в апреле перенесли 5 227 номеров. На "Киевстар" – 5 897.

Причины же, вынуждающие украинцев переносить свои мобильные номера с одного оператора на другой, не указываются. Однако, напомним, бум переносов мобильных номеров украинцев на lifecell произошел в конце 2024 года. Это привело к перегрузке базы данных, из-за чего услуга переноса номеров была временно не доступна. При этом именно массовое желание украинцев перейти именно к этому оператору связывали с повышением тарифов у других.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, мобильный оператор "ТриМоб" передает лицензию на использование радиочастотного спектра в Киеве оператору Vodafone. В операторе утверждают, что это должно улучшить качество связи в столице. Его же абоненты, подчеркивается, будут получать услуги с использованием радиосети Vodafone на условиях коммерческого национального роуминга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!