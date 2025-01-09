Украинцы массово переносят свои номера на одного и того же мобильного оператора: от какого уходят чаще всего

Украинцы в 2024 году резко увеличили переносы мобильных номеров с одного оператора на другой. Их количество выросло в 2,3 раза по сравнению с показателем 2023 года – до 340,63 тысяч. Больше всего же было перенесено номеров из "Киевстара" – 207,1 тыс., что составляет сразу 60% от общего количества. Чаще всего же украинцы переходили на lifecell – в 79% случаев.

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Об этом рассказали в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи ("НКЕК"). Там отметили:

из Vodafone на другие операторы перенесли 109,53 тыс. номеров – это 32% от общего количества;

с lifecell – 22,88 тыс. номеров, 6,7%.

Чаще всего же украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Этому оператору досталось 269,76 тыс. номеров, что составляет сразу 79% от общего количества.

На Vodafone перенесли 54,11 тыс. номеров – 15,88%. На "Киевстар" – 16,16 тыс., 4,7%.

Напомним: бум переносов мобильных номеров украинцев на lifecell произошел в конце 2024 года. Это привело к перегрузке базы данных, из-за чего услуга переноса номеров была временно не доступна.

Как рассказали Центральной базе данных, администрируемой Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР), с 10 по 18 декабря свои номера на lifecell перенесли 10 тыс. абонентов "Киевстар", передает Forbes. Кроме того, к этому оператору пожелали присоединиться более 2 800 абонентов "Vodafone Украина".

При этом 16 декабря УГЦР зафиксировал срзу 17 012 заявок на перенос номер. "Это почти в четыре раза превысило среднесуточную нагрузку на Централизованную базу данных (ЦБД) за все время функционирования Системы", – добавили в ведомстве.

Там отметили, что в декабре произошел резкий рост спроса на услугу переноса номеров на lifecell. Что:

"значительно превысило технические возможности Централизованной базы данных";

привело к замедлению работы ЦБД.

Само же массовое желание украинцев перейти на lifecell связывали с повышением тарифов у "Киевстар" и Vodafone. Так:

6 декабря "Киевстар" сообщил о повышении стоимости тарифов в среднем на 25%;

16 декабря о повышении тарифов в среднем на 37% также заявил Vodafone.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, lifecell запустил новый тариф – "Лайфсет М". Его особенностью является комплексность – пользователи получат доступ сразу к 3-м услугам: мобильной связи, домашнего интернета, телевидения. Стоимость тарифа – 175 грн/4 недели.

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