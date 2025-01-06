Lifecell запустил новый тариф: сколько стоит

Мобильный оператор lifecell запустил новый тариф – "Лайфсет М". Его особенностью является комплексность – пользователи получат доступ сразу к 3-м услугам: мобильной связи, домашнего интернета, телевидения. Стоимость тарифа – 175 грн/4 недели.

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Об этом сообщили в самом lifecell. Там отметили: подключиться к новому тарифу можно в несколько способов. В частности:

в магазинах lifecell;

оставить заявку на официальном сайте оператора.

"Лайфсет М – это первое комплексное решение от lifecell, объединившее в одном тарифном предложении наиболее популярные услуги – мобильную связь, фиксированный домашний интернет и телевидение. Стоимость всего 175 грн/4 недели за пользование сразу тремя услугами", – говорится в сообщении.

Что входит в новый тариф lifecell

Скоростной безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Однако только при наличии соответствующей технологии по адресу подключения.

25 ГБ мобильного интернета в Украине и в роуминге – по акции "Гигабайты без границ".

1 300 минут на все номера по Украине.

Безлимитные звонки в сети lifecell по истечении этого объема;

Интерактивное телевидение lifecell TV – 120+ популярных украинских и мировых телеканалов с просмотром на разных устройствах (до 5-ти одновременно).

Абоненты lifecell могут проверить, за что платят

В то же время, абоненты всех украинских мобильных операторов могут получить от них информацию о предоставленных услугах за нужный период, причем бесплатно. Таким образом можно проконтролировать, куда делись деньги со счета.

К прмиеру, абоненты lifecell могут набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию:

об изменении тарифного плана;

предложениях для роуминга.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Киевстар" анонсировал изменение стоимости ряда своих тарифов предоплаты – в частности, "ТВІЙ Безлім", "LOVE UA Світло 2024" и пр. Изменения произойдут 15 января.

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