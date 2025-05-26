Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: от какого отказываются чаще всего

В апреле украинцы провели 27 332 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Чаще всего номера переносили на lifecell. А уходили от Vodafone.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что среди крупнейших операторов, в апреле:

Vodafone покинули 11 022 абонента.

"Киевстар" – 10 195.

lifecell – 5 968.

Кроме того, "Интертелеком" покинули 29 абонентов. А "Тримоб" – 118.

Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell – это произошло в 16 169 случаях. В то же время:

На Vodafon в апреле перенесли 5 227 номеров.

На "Киевстар" – 5 897.

На "Интертелеком" – 18.

На "Тримоб" – 21.

Причины же, вынуждающие украинцев переносить свои мобильные номера с одного оператора на другой, не указываются. Однако, бум переносов мобильных номеров украинцев на lifecell произошел в конце 2024 года, что привело к перегрузке базы данных. Само же массовое желание украинцев перейти именно к этому оператору связывали с повышением тарифов у других.

Мобильный оператор передал лицензию Vodafone

Ранее же оператор "ТриМоб" передал лицензию на использование радиочастотного спектра в Киеве оператору Vodafone. В операторе утверждают, что это должно улучшить качество связи в столице. Его же абоненты, подчеркивается, будут получать услуги с использованием радиосети Vodafone на условиях коммерческого национального роуминга.

"Передача частот создает условия для более эффективного использования радиочастотного ресурса в столице. И будет способствовать повышению качества предоставления электронных коммуникационных услуг абонентам", – сообщили в самом "ТриМобе".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, lifecell проводит отключение связи 3G в Украине. Причина – внедрение более современной технологии VoLTE. В сентбре-2024 от 3G был отключен Славутич, а в апреле-2025 – Коломыя. Следующим городом, который lifecell "отрежет" от 3G, вероятно, станут Черкассы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!