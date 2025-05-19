Украинцев отключают от 3G: какой город lifecell собирается "отрезать" от сети

Мобильный оператор lifecell проводит отключение связи 3G в Украине. Причина – внедрение более современной технологии VoLTE. В сентбре-2024 от 3G был отключен Славутич, а в апреле-2025 – Коломыя. Следующим городом, который lifecell "отрежет" от 3G, вероятно, станут Черкассы.

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Об этом сообщил технический директор объединенной компании "Датагруп-Volia-lifecell" (DVL) Сергей Терещук. Он отметил: перевод абонентов с технологии 3G на LTE высвобождает частоты. Что, по его словам, позволяет среди прочего уменьшать "потребление электроэнергии на сети".

"Глобальная цель – постепенно заменить голос на базе 3G на VoLTE, которая имеет множество преимуществ и для самого потребителя. …За счет этого постепенно отключаем технологию 3G, которая в большинстве стран мира уходит в прошлое", – говорится в сообщении.

При этом Терещук подчеркнул: для абонентов населенных пунктов, в которых 3G уже отключили, VoLTE включают по умолчанию. Однако "это не происходит одновременно для всех абонентов".

Отключает своих абонентов от 3G и "Киевстар". В частности, в июне эта технология должна быть отключена в Киеве.

Кроме того, сообщали ранее в Forbes, отключение абонентов от 3G будет проводить и Vodafone. По данным аналитиков, на 2025 год оператор запланировал лишь частичное отключение сети – в городах, где будет проходить переход на 4G.

"Разрешение использовать этот диапазон для 4G – одна из причин, почему операторы будут отключать связь третьего поколения. ... Другая причина – достаточное количество абонентов 4G", – объясняли авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время мобильные операторы время от времени меняют условия своих тарифных планов – однако абоненты не всегда знают об этом. Зачастую это происходит из-за того, что они не замечают либо игнорируют соответствующие уведомления. Узнать же все его условия можно, связавшись со службой поддержки своего оператора.

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