Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: на какой чаще всего переходят

В феврале 2026 года украинцы провели 86 929 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что в прошлом месяце "Киевстар" покинули 47 024 абонента.

От Vodafone ушли 35 047 абонентов. От lifecell – 4 685. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 78 абонентов;

"ТриМоб" – 95.

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 72 563 случаях.

На Vodafonе в феврале перенесли 6 901 номер. А кроме того:

на "Киевстар" – 7 400;

на "ТриМоб" – 22;

на "Интертелеком" – 43.

Таким образом, констатируется, в прошлом году lifecell стал единственным оператором, сумевшим с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 67 878 новых подключений.

Кого в Украине могут отрезать от мобильной связи

В то же время, говорится в материале OBOZ.UA, если власти примут решение "привязать" сим-карты к паспортам украинцев, определенное количество граждан может остаться без мобильной связи. Однако, рассказал телеком-аналитик Александр Глущенко, это произойдет, только если они откажутся выполнять новое требование.

"Если "симка" не будет идентифицирована, – у нее будет выключаться передача данных", – пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул: речь пойдет не только о "паспортизации" новых SIM-карт – но и тех, которыми украинцы уже пользуются. Для этого, по его словам, может быть установлено определенное время, за которое и социально уязвимые группы, и украинцы за рубежом, и остальные люди смогут официально "закрепить" номер за собой.

Впрочем, шансов на то, что мобильные номера будут привязывать к украинцам, похоже нет. О чем откровенно признаются в Верховной Раде.

В частности, нардеп Александр Федиенко ("Слуга народа") отмечает: несмотря на очевидные преимущества такой продажи SIM-карт по паспортам для безопасности как украинцев, так и всего государства, он имеет "огромные сомнения, что такое решение когда-то может быть принято".

"Мобильные операторы этого не хотят, потому что это вопрос денег... Лоббизм будет доминировать над политиками, а еще там у операторов есть в пуле международные ассоциации", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Киевстар" отключил ряд тарифов. Речь идет о линейке "Бизнес UA" и некоторых пакетах из линейки "Все вместе "– к ним больше нельзя подключиться или перейти на них.

