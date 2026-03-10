Изменения уже действуют: мобильный оператор с 10 марта закрыл сразу шесть тарифов
Мобильный оператор "Киевстар" отключил ряд тарифов. В частности речь идет о линейке "Бизнес UA" и некоторых пакетах из линейки "Все вместе "– к ним больше нельзя подключиться или перейти, начиная с 10 марта. Зато начинает действовать линейка обновленных тарифов "Все вместе".
Об этом сообщили в самой компании. В "Киевстаре" опубликовали условия новых тарифов.
Какие тарифы закрылись
- "Бизнес UA. Лайт".
- "Бизнес UA. Оптимум".
- "Бизнес UA. Максимум".
- "Бизнес UA. Онлайн".
- "Все вместе Легкий Бизнес".
- "Все вместе Крутой Бизнес".
Новые тарифы
В "Киевстаре" представили новую линейку тарифов, созданную, как отмечает мобильный оператор, "с учетом ежедневных вызовов современного бизнеса – быстрых изменений, цифровой трансформации и потребности быть онлайн 24/7":
- "Все вместе Легкий " – от 370 грн/4 недели.
- "Все вместе Крутой" – от 450 грн/4 недели.
- "Все вместе Топовый контракт" – от 750 грн/4 недели (контракт).
- "Все вместе Комфорт" – от 220 грн/4 недели (контракт).
Украинцы массово переносят мобильные номера
В январе 2026 года украинцы провели 59 877 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Список операторов, которые потеряли больше всего абонентов в первый месяц года, выглядит так:
- от услуг "Киевстара" отказались 31 102 украинцев.
- от Vodafone ушли 22 538 абонентов;
- от lifecell – 6 121;
- "Интертелеком" покинули 48 абонентов;
- "ТриМоб" – 68.
Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 45 135 случаях. на Vodafonе в перенесли 8 066 номеров, а также:
- на "Киевстар" – 6 653;
- на "ТриМоб" – 11;
- на "Интертелеком" – 12.
Таким образом, констатируется, lifecell стал единственным оператором, который сумел с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 39 014 новых подключений.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов предоплаты. Подорожание оказалось существенным – на 45-70 грн. Произошло же оно 5 марта.
