Изменения уже действуют: мобильный оператор с 10 марта закрыл сразу шесть тарифов

Мобильный оператор "Киевстар" отключил ряд тарифов. В частности речь идет о линейке "Бизнес UA" и некоторых пакетах из линейки "Все вместе "– к ним больше нельзя подключиться или перейти, начиная с 10 марта. Зато начинает действовать линейка обновленных тарифов "Все вместе".

Об этом сообщили в самой компании. В "Киевстаре" опубликовали условия новых тарифов.

Какие тарифы закрылись

"Бизнес UA. Лайт".

"Бизнес UA. Оптимум".

"Бизнес UA. Максимум".

"Бизнес UA. Онлайн".

"Все вместе Легкий Бизнес".

"Все вместе Крутой Бизнес".

Новые тарифы

В "Киевстаре" представили новую линейку тарифов, созданную, как отмечает мобильный оператор, "с учетом ежедневных вызовов современного бизнеса – быстрых изменений, цифровой трансформации и потребности быть онлайн 24/7":

"Все вместе Легкий " – от 370 грн/4 недели .

– . "Все вместе Крутой" – от 450 грн/4 недели .

. "Все вместе Топовый контракт" – от 750 грн/4 недели (контракт).

"Все вместе Комфорт" – от 220 грн/4 недели (контракт).

Украинцы массово переносят мобильные номера

В январе 2026 года украинцы провели 59 877 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP). Список операторов, которые потеряли больше всего абонентов в первый месяц года, выглядит так:

от услуг "Киевстара" отказались 31 102 украинцев .

. от Vodafone ушли 22 538 абонентов ;

; от lifecell – 6 121 ;

; "Интертелеком" покинули 48 абонентов ;

; "ТриМоб" – 68.

Чаще всего, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 45 135 случаях. на Vodafonе в перенесли 8 066 номеров, а также:

на "Киевстар" – 6 653 ;

; на "ТриМоб" – 11 ;

; на "Интертелеком" – 12.

Таким образом, констатируется, lifecell стал единственным оператором, который сумел с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 39 014 новых подключений.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Vodafone повысил стоимость ряда своих тарифов предоплаты. Подорожание оказалось существенным – на 45-70 грн. Произошло же оно 5 марта.

