Украинцы массово меняют работу даже из-за небольших доплат: каких работников остро не хватает

В Украине зарплаты растут из-за острого дефицита кадров, а работники все чаще меняют работу даже ради небольшой доплаты, что заставляет бизнес постоянно повышать оклады. Самые высокие зарплаты предлагают в топ-менеджменте, недвижимости, транспорте, продажах и IT, а среди городов лидирует Киев.

Об этом рассказала директор консалтинговой компании, HR-эксперт Наталья Слинько в комментарии медиа. Сегодняшняя ситуация, по ее словам, формируется из-за разрыва между желаниями работодателей и кандидатов. Бизнес настаивает на работе в офисе, тогда как работники все чаще выбирают дистанционный формат.

В результате возникает странный эффект, ведь вакансий более 100 тысяч, но многие из них остаются открытыми месяцами. Причина – не только в условиях труда, но и в зарплатных ожиданиях, которые часто не совпадают. Самая яркая тенденция, которая сейчас определяет рынок труда, – это готовность людей менять работу даже из-за незначительного повышения дохода.

По словам Слинько, сегодня на уровне рядовых сотрудников наблюдается чрезвычайно высокая текучесть кадров. Работники все чаще переходят в другие компании даже ради +1000 гривен к зарплате и это уже стало новой нормой, этот тренд имеет несколько важных последствий:

компании вынуждены регулярно повышать оклады, даже минимально;

удержание работников становится сложнее, чем их найм;

растет конкуренция между работодателями за базовые позиции.

Фактически рынок начинает жить по новой логике, ведь не большие бонусы, а даже небольшие надбавки могут определить выбор человека. Если на базовых должностях работодатели еще могут "играть" зарплатами, то в сегменте квалифицированных специалистов ситуация значительно напряженнее.

Здесь уже сформировался так называемый "рынок кандидата". Компании вынуждены снижать требования, предлагать гибкий график или удаленную работу и повышать зарплаты и дополнительные бонусы. Наиболее востребованными остаются маркетологи, менеджеры по продажам и финансисты.

Средняя зарплата в Украине составляет 28 тысяч гривен, но реальный диапазон значительно шире – от 16 до 51 тысячи гривен. Самые высокие зарплаты фиксируются в таких сферах:

топ-менеджмент более 52 тысяч грн;

недвижимость около 45 тысяч грн;

транспорт и автобизнес более 36 тысяч грн;

продажи около 36 тысяч грн;

IT примерно 35 тысяч грн.

Интересно, что дистанционная работа часто оплачивается даже лучше – в среднем около 35 тысяч гривен. Традиционно лидером остается Киев со средней зарплатой более 33 тысяч гривен. Далее следуют:

Львов – 30 тысяч грн;

Днепр – 27 500 грн;

Ужгород – 27 500 грн;

Одесса – 26 тысяч грн;

Харьков – 25 тысяч грн.

В меньших городах уровень доходов часто едва превышает 20 тысяч гривен. Несмотря на общее количество вакансий, больше всего не хватает работников в:

рабочих специальностях;

производстве;

транспорте и логистике;

медицине;

технических профессиях.

Именно в этих отраслях конкуренция за вакансии самая низкая, но спрос самый высокий. Наибольший рост зарплат зафиксирован в профессиях, где дефицит кадров является критическим. Среди лидеров:

стикеровщица – +143%;

Net-программист – +122%;

социальный работник – +68%;

инженер КИПиА – +55%;

бурильщик – +55%.

Эксперты прогнозируют, что весной 2026 года ключевые тенденции сохранятся, ведь зарплаты продолжат постепенно расти, а конкуренция за работников будет только усиливаться. Главный драйвер этих изменений – именно поведение работников, которые больше не готовы оставаться на месте без финансового роста.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине значительно возросло количество вакансий для пенсионеров. При этом зарплаты в таких вакансиях почти не отличаются от других вакансий.

