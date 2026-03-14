В Украине резко возросло количество вакансий для пенсионеров: что произошло и какую работу предлагают

В Украине значительно возросло количество вакансий для пенсионеров. При этом зарплаты в таких вакансиях почти не отличаются от других вакансий.

Об этом OBOZ.UA рассказала Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа. Количество вакансий по фильтру "подходят кандидатам пенсионного возраста" выросло на 11%, если сравнивать февраль 2026 и февраль 2025. Также фиксировали рост медианной зарплаты на соответствующие вакансии: + 15% по сравнению с прошлым годом.

Среди популярных вакансий, которые на платформе чаще всего предлагают пенсионерам, должности водителя, продавца, охранника, уборщицы, грузчика, кассира, курьера, разнорабочего, повара, пекаря, швеи/портного, сиделки и другие.

"Если сравнивать с прошлогодним перечнем профессий, на которые фиксировали больше всего предложений для пенсионеров, то он не претерпел существенных изменений. Преимущественно это те же должности в категориях логистики и доставки, розничной торговли, охраны, клининга, строительства и производства", – объяснила Мария Абдуллина.

Медианные зарплаты в вакансиях для пенсионеров отличаются не существенно по сравнению с другими вакансиями. На некоторые вакансии они ниже, на другие – выше, однако в основном это разница в 2-3 тыс. грн. К примеру, на должность продавца в феврале 2026 фиксировали медианную зарплату 22 350 грн. Медианная зарплата на вакансии продавца, где указаноо готовности нанимать пенсионеров – 24 850 грн. Зато на должность охранника медианная зарплата на платформе – 16 500 грн, медианная на вакансии охранника, подходящих пенсионерам – 15 000 грн.

"Согласно выводам нашего годового дайджеста за 2025 год, дефицит кадров стал ключевым вызовом в ряде профессий, в частности в рабочих специальностях. В 2026 кадровый кризис будет углубляться, поэтому работодатели, кроме заработных плат, пересматривают и подходы к найму", – объяснила эксперт.

Компании начали активнее нанимать кандидатов-представителей уязвимых слоев населения, среди них – пенсионеры, лица старшего возраста. По данным исследования OLX Работа и EBA, в 2024 году 24% опрошенных компаний имели в штабе работников пенсионного возраста. В 2025 году показатель вырос до 32%.

Согласно данным ПФУ, с 2021-го по 2026-й количество официально работающих пенсионеров выросло примерно на 200 тыс.

