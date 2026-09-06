Украинцы массово ищут однокомнатные квартиры: в каких городах предложение резко сократилось

В июле 2026 года предложение однокомнатных квартир на продажу в Украине сократилось почти во всех крупных городах, причём сильнее всего — в Тернополе, Хмельницком и Черкассах. В то же время на рынке долгосрочной аренды в Киеве, Виннице, Луцке, Ивано-Франковске и Черновцах количество квартир увеличилось, причем Черновцы стали единственным городом, где выросло предложение как на продажу, так и в аренду.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости, которая находится в распоряжении OBOZ.UA. Общая картина свидетельствует о сокращении предложения в большинстве городов. В то же время локальные рынки демонстрируют существенные различия.

Предложений по продаже однокомнатных квартир стало значительно меньше

Наиболее однозначной оказалась ситуация на вторичном рынке продажи. Среди проанализированных городов только в Черновцах количество объявлений о продаже однокомнатных квартир увеличилось. В июле 2026 года предложение там было на 5% больше, чем годом ранее.

Во всех остальных городах, включенных в исследование, количество доступных для покупки однокомнатных квартир сократилось. Наибольшее падение зафиксировали в Тернополе — на 42%. Почти такими же темпами сокращалось предложение в Хмельницком и Черкассах — на 41%.

Еще в трех городах — Виннице, Ровно и Ужгороде — количество объявлений сократилось на 35%. Заметное сокращение также зафиксировали в других регионах:

Житомир – -34%;

– -34%; Запорожье – -33%;

– -33%; Кропивницкий – -31%;

-31%; Сумы – -29%;

– -29%; Днепр – -28%;

– -28%; Херсон – -28%;

– -28%; Николаев – -24%.

Во Львове, Киеве и Чернигове предложение однокомнатных квартир на вторичном рынке сократилось на 18%. Меньшие изменения произошли в Луцке (-14%), Полтаве (-10%), Ивано-Франковске (-7%) и Харькове (-4%).

Наиболее стабильной ситуация оказалась в Одессе, где количество объявлений о продаже однокомнатных квартир сократилось лишь на 2%. Если в Одессе предложение фактически осталось близким к прошлогоднему уровню, то в отдельных городах западной и центральной Украины количество доступных квартир сократилось более чем на 40%.

С ситуацией на рынке аренды обстоит иначе: в пяти городах количество квартир увеличилось

На рынке долгосрочной аренды ситуация оказалась несколько иной. Если среди квартир на продажу положительную динамику продемонстрировали только Черновцы, то в арендовом сегменте рост предложения зафиксировали сразу в пяти городах.

Больше всего квартир для долгосрочной аренды появилось в Луцке – на 23%. В Черновцах количество предложений увеличилось на 10%, в Киеве – на 6%, в Виннице – на 4%, а в Ивано-Франковске – на 3%. В то же время в большинстве городов предложение арендуемого жилья сократилось.

Наибольшее падение зафиксировали в Хмельницком – на 48%. В Ужгороде количество объявлений сократилось на 43%, в Ровно – на 34%, а в Житомире – на 33%. В Запорожье предложение сократилось на 31%, ещё в нескольких городах падение составило около трети:

Харьков – -29%;

– -29%; Кропивницкий – -29%;

– -29%; Николаев – -28%;

– -28%; Черкассы – -26%;

– -26%; Днепр – -26%.

В Сумах количество предложений сократилось на 24%, в Тернополе – на 18%, а во Львове – на 15%. Наименьшие изменения зафиксировали в Чернигове (-11%), Херсоне (-8%), Полтаве (-4%) и Одессе (-3%).

Особенно интересна ситуация в городах, где рынки продажи и аренды движутся в противоположных направлениях. Наиболее заметный пример — Киев. За год количество объявлений о продаже однокомнатных квартир сократилось на 18%, тогда как предложение жилья для долгосрочной аренды, напротив, выросло на 6%.

Аналогичная картина наблюдается в Виннице: количество квартир, выставленных на продажу, сократилось на 35%, но количество предложений по аренде увеличилось на 4%. В Луцке падение предложения на продажу было относительно небольшим — 14%, однако количество однокомнатных квартир для долгосрочной аренды выросло сразу на 23%. В Ивано-Франковске количество квартир на продажу сократилось на 7%, тогда как в арендовом сегменте предложение увеличилось на 3%.

Черновцы стали единственным городом, где наблюдался рост в обоих сегментах

Отдельно выделяются Черновцы, которые стали единственным городом среди проанализированных, где предложение однокомнатных квартир увеличилось одновременно и на продажу, и в аренду. На вторичном рынке количество объявлений выросло на 5%, а в сегменте долгосрочной аренды — сразу на 10%.

То есть владельцы в этом городе стали чаще выставлять на рынок однокомнатное жилье независимо от того, идет ли речь о продаже или сдаче в аренду. В то же время увеличение количества объявлений само по себе не означает автоматического роста спроса. На этот показатель могут влиять скорость заключения сделок, активность владельцев, количество новых объектов, миграционные процессы и другие факторы.

В большинстве городов продажи и аренда сокращаются одновременно

Несмотря на отдельные исключения, общая тенденция остается неизменной: в большинстве городов количество однокомнатных квартир сократилось как среди предложений на продажу, так и среди предложений долгосрочной аренды. Наиболее схожая ситуация наблюдается в Ровно. Там количество квартир на продажу уменьшилось на 35%, а предложений по аренде — на 34%.

В Житомире показатели составили -34% и -33% соответственно, в Запорожье – -33% и -31%, а в Кропивницком – -31% и -29%. В Хмельницком падение было ещё более масштабным: количество квартир на продажу сократилось на 41%, а в аренде — на 48%.

В Ужгороде предложение сократилось на 35% на рынке продажи и на 43% в арендовом сегменте. Аналогичная тенденция наблюдалась в Днепре (-28% на рынке продажи и -26% на рынке аренды) и Львове (-18% и -15%).

Одесса остается одним из самых стабильных рынков

На фоне резкого сокращения предложения в отдельных городах особенно выделяется Одесса. За год количество однокомнатных квартир на продажу здесь сократилось лишь на 2%, а количество предложений долгосрочной аренды – на 3%.

То есть в обоих сегментах рынок продемонстрировал минимальные изменения по сравнению с другими городами. Подобная относительная стабильность может свидетельствовать о том, что соотношение между количеством владельцев, выставляющих жилье на продажу, и скоростью его продажи или сдачи в аренду в Одессе в течение года менялось не так существенно.

Сокращение количества объявлений не обязательно означает, что украинцы стали меньше интересоваться покупкой или арендой жилья. На количество активных предложений одновременно влияет целый ряд факторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нередко старые квартиры в Украине стоят дороже новых. Прежде всего, речь идет о жилье в исторических домах в центральных районах крупных городов. Впрочем, продать такие квадратные метры дороже, чем в новостройке, можно только при условии, что квартира хорошо сохранилась и прошла реставрацию.

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