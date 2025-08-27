Украинцы уже не так охотно ставят ГБО: почему интерес снижается и сколько можно сэкономить
Украинцы устанавливают ГБО (газобаллонное оборудование) значительно реже, чем раньше – в июле только 1 229 авто, и экономия уменьшилась из-за высоких цен на газ. Тем не менее, при условии частых поездок газ все еще позволяет тратить на 200 грн меньше на каждые 100 км по сравнению с бензином.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка. Газ на авто еще несколько лет назад казался чуть ли не панацеей для тех, кто хочет экономить.
Бензин дорожал, дизель тоже держал высокие цены, а пропан-бутан предлагал почти вдвое более низкий тариф. Однако времена изменились. Сегодня экономия на газе все еще возможна, но уже не такая значительная, как раньше, и это влияет на решения украинских водителей.
Аналитики проанализировали данные переоборудования легковых авто на газ в июле 2025 года. По их статистике, за месяц сервисные центры МВД (Министерство внутренних дел) зарегистрировали всего 1 229 установок ГБО, что на 16,8% больше, чем в июне, но почти на 42% меньше, чем в июле 2024-го. То есть рынок "просел", и эта тенденция очевидна.
Почему ГБО теряет популярность
Ключевая причина, которая всегда подталкивала к установке ГБО, – это экономия на топливе. Но соотношение цен уже другое. В начале года газ на АЗС стоил около 35 грн/л, сейчас – примерно 34,4 грн/л, тогда как бензин А-95 более 54 грн/л. С одной стороны, разница есть, но она уже не такая разительная, как несколько лет назад, особенно если учесть, что потребление газа на 15-20% выше бензина.
Пример подсчета: если авто расходует 10 л бензина на 100 км, то газа уйдет около 12 л. Поездка обойдется:
- на бензине – 542,2 грн;
- на газе – 332,64 грн.
Экономия – чуть больше 200 грн на 100 км, это неплохо, но для ощутимого эффекта нужно проезжать большие расстояния. Кроме того, установка ГБО – это инвестиция от 14 тысяч гривен и более. По оценкам автосервисов, окупаемость около полутора лет регулярной езды.
Кто все еще переходит на газ
Несмотря на меньший интерес, ГБО не исчезло с рынка. В июле лидерами среди марок стали Toyota, Jeep, Hyundai, Nissan – преимущественно атмосферные двигатели без турбонаддува, которые легко приспособить к газу. Украинский автопарк меняется, ВАЗ, бывший фаворит, стремительно теряет позиции из-за уменьшения количества машин в использовании. По возрасту транспортных средств картина такова:
- Jeep – средний возраст 7 лет;
- Toyota, Nissan, Ford – 12 лет;
- Mitsubishi, Hyundai – 14 лет;
- Renault – 16 лет;
- Volkswagen – 17 лет;
- Skoda – 18 лет;
- ВАЗ – 25 лет.
Почему интерес падает
Во-первых, из-за роста цен на газ и акцизов. Во-вторых, украинцы постепенно ориентируются на другие решения – более экономные бензиновые моторы, гибриды или электрокары.
И, наконец, многие водители понимают, ГБО не подходит для всех автомобилей, а окупаемость зависит от пробега. Если машина используется только для поездок по городу или несколько раз в неделю – затраты на оборудование могут не оправдаться.
