Украинцы купили аномальное количество новых авто: сколько стоит самая популярная модель

В декабре украинцы купили аномально большое количество новых легковых автомобилей – 12,4 тыс., что стало наибольшим показателем почти за 12 лет. Лидером продаж снова была китайская BYD, а самой популярной моделью стал Volkswagen ID.UNYX, стоимость которой составляет от 971 тыс. до 1,33 млн грн.

Как сообщили в"УкрАвтопроме", в целом продажи новых легковушек в Украине в декабре достигли рекордного показателя с марта 2014 года – 12,4 тыс. машин. За месяц продажи оживились на 50%, а по сравнению с декабрем 2024 года – в 2,2 раза. Всего за прошлый год в стране заключили сделки на 81,3 тыс. новых легковушек (на 17% больше чем в прошлом году).

Аналитики связывают такую ситуацию на рынке с завершением действия льготы на налогообложение электромобилей – начиная с января-2026 их снова облагают налогом на добавленную стоимость. Это вызвало ажиотаж по оформлению таких авто в декабре – последнем месяце действия льготы.

10 самых популярных марок авто

BYD – 3164 ед.

– 3164 ед. Volkswagen – 1298 ед.

– 1298 ед. Toyota – 1117 ед.

– 1117 ед. Škoda – 969 ед.

– 969 ед. Zeekr – 844 ед.

– 844 ед. Renault – 658 ед.

– 658 ед. Honda – 441 ед.

– 441 ед. Hyundai – 375 ед.

– 375 ед. BMW – 324 ед.

– 324 ед. Audi – 316 ед.

Сколько стоит самая популярная модель

Бестселлером декабря стала Volkswagen ID.Unyx. Ее стоимость зависит от комплектации и года выпуска машины. По данным electri4ka.ua, самая низкая цена – на комплектацию Pure+ 2025 и стартует от 971,28 тыс. грн, самая высокая – на MAX 2025 (1,329 млн грн).

Растаможка электрокаров в 2026 году

Налоговые послабления для ввоза электрокаров ввели еще в 2018 году, отменив НДС (касается, новых и бывших в употреблении легковых, грузовых авто, полуприцепов и тягачей). Эту льготу отменили 1 января.

Но даже после этого таможенная ставка и налоговый сбор останутся на уровне 0%, поскольку они являются постоянно действующими нормами и закреплены законом, то есть не имеют срока действия. Также остается в силе прописанная в Налоговом кодексе Украины акцизная норма — 1 евро за каждый кВт*ч емкости батареи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы еще в ноябре начали покупать гораздо больше электромобилей за рубежом, в результате чего бензиновые авто впервые уступили первенство на рынке. Рост произошел в том числе за счет гибридов, которые в ноябре существенно потеряли свою популярность.

