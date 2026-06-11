Украинцы изменили предпочтения в отношении авто: какие машины теперь покупают

Украинцы все чаще отказываются от дизельных автомобилей и моделей с большими двигателями, взамен выбирая экономичные гибриды и компактные бензиновые авто, которые позволяют существенно экономить на топливе. Из-за подорожания электрокаров после возвращения НДС спрос сместился на вторичный рынок, где водители активно покупают подержанные электромобили и ищут наиболее выгодные варианты эксплуатации.

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Об этом рассказал глава одного из автобизнесов в Украине Олег Омельницкий в комментарии медиа. По его словам, сегодня покупатели все реже руководствуются эмоциями при выборе автомобиля. На первый план выходят расходы на заправку, обслуживание, страховку и ремонт.

После нескольких лет относительно стабильного роста рынок новых автомобилей начал демонстрировать признаки замедления. Если в начале года продажи постепенно увеличивались, то весной тенденция изменилась. В апреле и мае дилеры зафиксировали падение реализации новых автомобилей по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Еще совсем недавно электромобили были одними из главных фаворитов украинского рынка. Однако после отмены налоговых льгот ситуация кардинально изменилась. Доля новых электрокаров в структуре продаж сократилась более чем вдвое. Если в прошлом году они занимали почти пятую часть рынка новых авто, то теперь их присутствие стало значительно скромнее.

Дополнительный удар по сегменту нанесли новые правила экспорта автомобилей из Китая. Из-за этого сократился поток новых электромобилей, которые ранее активно попадали в Украину через параллельный импорт. В результате многие потенциальные покупатели начали искать альтернативу.

Именно гибридные автомобили стали главными победителями нынешнего года. Водители все чаще выбирают модели, которые сочетают бензиновый двигатель и электромотор. Такие автомобили позволяют значительно уменьшить расход топлива, особенно в городских условиях, где средний расход часто не превышает 5 литров на 100 километров.

При этом владельцам не нужно искать зарядные станции или волноваться о запасе хода, как это бывает с электромобилями. Несмотря на общее замедление рынка, китайские производители продолжают укреплять свои позиции.

Особенно успешно себя показывают компании, которые предлагают современные технологии, богатое оснащение и конкурентные цены. Некоторые китайские бренды уже опережают традиционных европейских производителей по количеству продаж отдельных моделей. Покупателей привлекает возможность получить современный автомобиль с хорошей комплектацией за умеренные деньги.

Одной из самых заметных тенденций стало падение интереса к автомобилям с большими двигателями. Особенно сложно сейчас продаются американские модели с атмосферными моторами объемом 2,5-3 литра и более. Из-за высоких цен на топливо содержание таких машин стало слишком дорогим для большинства водителей.

Даже установка газобаллонного оборудования уже не всегда компенсирует расходы на эксплуатацию. Эксперт отмечает, что владельцы подобных автомобилей нередко вынуждены предоставлять покупателям значительные скидки. Во многих случаях реальная цена сделки оказывается на 5-10% ниже заявленной в объявлении.

Долгое время дизельные автомобили считались самым экономичным выбором для больших пробегов. Однако после стремительного подорожания дизельного топлива ситуация начала меняться. Спрос постепенно смещается в пользу бензиновых автомобилей с современными турбированными двигателями небольшого объема и гибридных моделей.

Водители все чаще считают каждую гривну расходов на топливо, поэтому предпочтение получают автомобили с лучшим соотношением между расходом топлива и стоимостью обслуживания. Несмотря на общее снижение продаж, сегмент премиальных автомобилей продолжает демонстрировать впечатляющую устойчивость.

Состоятельные украинцы активно покупают дорогие спортивные и представительские модели. Регистрации люксовых автомобилей остаются на высоком уровне даже на фоне общего охлаждения рынка. Эксперт объясняет это тем, что для таких покупателей расходы на топливо или обслуживание не являются определяющим фактором.

Специалисты рынка считают, что самым рациональным выбором сегодня являются новые гибридные автомобили, которые обеспечивают низкий расход топлива без необходимости регулярной зарядки. На вторичном рынке интересной альтернативой остаются электромобили с большим запасом хода, особенно для тех владельцев, которые имеют возможность заряжать машину дома по бытовому тарифу. Если же такой возможности нет, то эксперты рекомендуют обратить внимание на современные бензиновые автомобили с небольшими турбированными двигателями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, введение налога на добавленную стоимость (НДС) для электромобилей продолжает ожидаемо влиять на продажи таких авто. Так, в мае спрос на них, по сравнению с прошлогодними показателями, упал более чем вдвое.

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