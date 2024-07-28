Украинцы имеют право на бесплатный земельный участок: как оформить и какие размеры определены государством

Каждый гражданин Украины имеет право на безвозмездное получение земельного участка, но процедура приватизации во время военного положения стала невозможной . После завершения военного положения можно будет завершить приватизацию, следуя соответствующей пошаговой инструкции.

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Об этом сообщает Агро24. Согласно украинскому законодательству, каждый гражданин Украины имеет право получить безвозмездно земельный участок для разных нужд. Это право закреплено Земельным кодексом Украины и предусматривает определенные размеры земельных наделов, которые можно получить в зависимости от целевого назначения.

Граждане Украины, достигшие 18 лет, имеют право безвозмездно получить земельный участок. Земельным кодексом Украины определены следующие максимальные размеры земельных участков для разных нужд:

2,0 гектаров – для ведения личного крестьянского хозяйства;

– для ведения личного крестьянского хозяйства; 0,12 гектаров – для ведения садоводства;

– для ведения садоводства; 0,25 гектара в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений;

0,10 гектаров – для индивидуального дачного строительства;

– для индивидуального дачного строительства; 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей.

До войны каждый гражданин мог выбрать свободный земельный участок на Публичной кадастровой карте Украины и пройти соответствующую бюрократическую процедуру ее приватизации. Однако, во время военного положения эта процедура претерпела изменения.

Во время действия военного положения безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность, а также предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью передачи запрещены. Пока можно выбрать свободный участок, а дальнейшее оформление права собственности станет возможным только после завершения войны. Министерство юстиции предоставило пошаговую инструкцию:

выбрать участок : по окончании действия военного положения найдите его на Публичной кадастровой карте;

: по окончании действия военного положения найдите его на Публичной кадастровой карте; подать заявление : Подавайте заявление о передаче в собственность земельного участка в соответствующий орган. В заявлении укажите целевое назначение участка и его ориентировочные размеры;

: Подавайте заявление о передаче в собственность земельного участка в соответствующий орган. В заявлении укажите целевое назначение участка и его ориентировочные размеры; добавить графические материалы : к заявлению добавьте графические материалы, показывающие желаемое местоположение участка.

В течение месяца после подачи заявления соответствующие органы исполнительной власти или местного самоуправления должны рассмотреть ваше ходатайство. Они могут либо дать разрешение на разработку проекта землеустройства, либо предоставить мотивированный отказ. Если отказ получен, можно обратиться с запросом о предоставлении публичной информации относительно конкретного участка, возможно, он уже зарегистрирован другим лицом, тогда процедуру следует начать по другому участку.

После получения разрешения на разработку проекта землеустройства следует обратиться к землеустроителям для изготовления проекта. В течение двух недель после получения проекта соответствующий орган утвердит проект землеустройства и предоставит участок в собственность. Последний этап процедуры – регистрация земельного участка в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за три года открытого рынка земли в Украине было продано 567 тысяч гектаров сельхозугодий по средней цене 41 тысяча гривен за гектар, причем наиболее востребованными стали земли в Полтавской области.

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