Украинцы хранят в банках огромные деньги: какой валюте доверяют больше всего

По состоянию на 1 ноября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в банках Украины составила 1,331 трлн грн. Что на 5,9 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 октября. При этом хранить свои сбережения украинцы предпочитают в гривне.

Видео дня

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили, что из общей суммы вкладов физических лиц:

вклады в нацвалюте составили 854,9 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 476,7 млрд грн.

"С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 96,8 млрд грн. Из которых 58,7 млрд грн – реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: доля "ФОПов" в структуре вкладчиков по состоянию на 1 ноября 2024 составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,1%. Сумма их вкладов составила 147,7 млрд грн.

Какие суммы украинцы хранят в банках

В то же время, отмечается, больше всего украинцев хранят в банках суммы от 10 до 200 тыс. грн – таких 56,95%. При этом:

41,27% имеют в банках до 10 грн;

0,93% – от 200 тыс. до 400 тыс.грн;

0,34% – от 400 тыс. до 600 тыс. грн;

0,51% – более 600 тыс. грн.

При этом на последних приходится самая большая общая сумма вкладов – ее доля составляет 48,53%. Т.е., почти половина всех "денег в банках" принадлежит полупроценту вкладчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 99,3 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!