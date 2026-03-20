Украинским работодателям катострофически не хватает людей: кого и где ищут больше всего
В начале 2026 года украинский рынок труда активно предлагает вакансии, больше всего ищут водителей и продавцов продовольственных товаров. Больше всего вакансий сосредоточено во Львовской и Днепропетровской областях, а быстрее всего трудоустраивают в Донецкой области.
Об этом сообщает Государственный центр занятости. Только за первые два месяца года более 41 тысячи работодателей подали более 111 тысяч вакансий.
Отмечается, что это свидетельствует о довольно высокой активности бизнеса, который продолжает искать кадры даже в условиях нестабильной экономики. Анализ структуры вакансий показывает, что наибольший спрос сосредоточен не только на узкопрофильных специалистах, но и на работниках базовых профессий. В тройку самых востребованных вошли:
- водители автотранспортных средств – около 4,5 тысяч вакансий;
- продавцы продовольственных товаров – более 4,1 тысячи;
- подсобные рабочие – примерно 3,5 тысячи.
Экономика нуждается как в квалифицированных кадрах, так и в работниках для обеспечения ежедневного функционирования бизнеса, логистики и торговли. Регионально рынок труда выглядит неравномерно. Абсолютным лидером по количеству предложений стала Львовская область – здесь сосредоточено почти 16 тысяч вакансий, что составляет более 14% от всех предложений в стране. В число регионов с наибольшим количеством вакансий также вошли:
- Днепропетровская область около 7 тысяч;
- Киевская область и город Киев примерно по 6 тысяч вакансий.
Такая концентрация объясняется экономической активностью регионов, развитием бизнеса и внутренней миграцией населения. Несмотря на значительное количество вакансий, закрываются они не так быстро, как хотелось бы. В среднем по Украине уровень укомплектования составляет около 35%.
Всего за январь-февраль удалось закрыть 38,5 тысяч вакансий, а среднее время поиска работника – 17 дней. Однако есть регионы, которые демонстрируют значительно лучшие результаты. Самый яркий пример – Донецкая область, где:
- уровень закрытия вакансий достигает 68,5%;
- среднее время подбора работника всего 5 дней.
Также высокие показатели эффективности имеют Винницкая, Закарпатская и Ивано-Франковская области – здесь закрывают более 50% вакансий. Процент закрытых вакансий и реальное количество трудоустроенных – это разные показатели. Если говорить об абсолютных цифрах, больше всего людей нашли работу в таких регионах:
- Днепропетровская область – около 4 тысяч человек;
- Львовская область – более 3 тысяч;
- Ивано-Франковская область – примерно 2,7 тысячи.
Даже если эффективность подбора кадров в определенном регионе ниже, общее количество трудоустроенных может оставаться высоким из-за большего рынка. Значительная часть вакансий сейчас касается практических и рабочих профессий, а эффективность трудоустройства сильно зависит от региона.
