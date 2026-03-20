Украинским работодателям катострофически не хватает людей: кого и где ищут больше всего

В начале 2026 года украинский рынок труда активно предлагает вакансии, больше всего ищут водителей и продавцов продовольственных товаров. Больше всего вакансий сосредоточено во Львовской и Днепропетровской областях, а быстрее всего трудоустраивают в Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщает Государственный центр занятости. Только за первые два месяца года более 41 тысячи работодателей подали более 111 тысяч вакансий.

Отмечается, что это свидетельствует о довольно высокой активности бизнеса, который продолжает искать кадры даже в условиях нестабильной экономики. Анализ структуры вакансий показывает, что наибольший спрос сосредоточен не только на узкопрофильных специалистах, но и на работниках базовых профессий. В тройку самых востребованных вошли:

водители автотранспортных средств – около 4,5 тысяч вакансий;

продавцы продовольственных товаров – более 4,1 тысячи;

подсобные рабочие – примерно 3,5 тысячи.

Экономика нуждается как в квалифицированных кадрах, так и в работниках для обеспечения ежедневного функционирования бизнеса, логистики и торговли. Регионально рынок труда выглядит неравномерно. Абсолютным лидером по количеству предложений стала Львовская область – здесь сосредоточено почти 16 тысяч вакансий, что составляет более 14% от всех предложений в стране. В число регионов с наибольшим количеством вакансий также вошли:

Днепропетровская область около 7 тысяч;

Киевская область и город Киев примерно по 6 тысяч вакансий.

Такая концентрация объясняется экономической активностью регионов, развитием бизнеса и внутренней миграцией населения. Несмотря на значительное количество вакансий, закрываются они не так быстро, как хотелось бы. В среднем по Украине уровень укомплектования составляет около 35%.

Всего за январь-февраль удалось закрыть 38,5 тысяч вакансий, а среднее время поиска работника – 17 дней. Однако есть регионы, которые демонстрируют значительно лучшие результаты. Самый яркий пример – Донецкая область, где:

уровень закрытия вакансий достигает 68,5%;

среднее время подбора работника всего 5 дней.

Также высокие показатели эффективности имеют Винницкая, Закарпатская и Ивано-Франковская области – здесь закрывают более 50% вакансий. Процент закрытых вакансий и реальное количество трудоустроенных – это разные показатели. Если говорить об абсолютных цифрах, больше всего людей нашли работу в таких регионах:

Днепропетровская область – около 4 тысяч человек;

Львовская область – более 3 тысяч;

Ивано-Франковская область – примерно 2,7 тысячи.

Даже если эффективность подбора кадров в определенном регионе ниже, общее количество трудоустроенных может оставаться высоким из-за большего рынка. Значительная часть вакансий сейчас касается практических и рабочих профессий, а эффективность трудоустройства сильно зависит от региона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!