Украинцы активно запасаются мощными повербанками: спрос взлетел – какие теперь цены

В Украине на фоне масштабных отключений света заметно вырос спрос на повербанки – всего за месяц на 43%. Особой популярностью пользуются модели на 20000 mAh. Цены на такие повербанки стартуют от 300-400 грн, однако это модели с малой мощностью и без быстрой зарядки. Более "продвинутые" варианты можно купить по цене от 600-800 грн и выше.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "Украинцы снова ищут и покупают повербанки, зарядные станции и генераторы, чтобы пережить периоды отключения электроэнергии. С весны спрос на них растет. По сравнению с июнем 2023 года продажи повербанков выросли на 43%", – рассказала руководитель департамента внешних коммуникаций "Алло" Юлия Кушниренко.

В целом, по ее словам, повербанки являются хорошим решением для поддержки работы небольших устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Они мобильны и позволяют обеспечить питание гаджетов в любое время, но на более серьезные энергетические потребности таких устройств уже не хватит.

Самыми популярными моделями, по словам Кушниренко, в июне были SBS 20000mAh (900 грн), Romoss 40000mAh PEA40 (1700 грн), Baseus Bipow 20000mAh 20W (1300 грн). То есть украинцев интересуют именно емкие "банки" – от 20000 mAh и выше.

Это не удивительно, ведь повербанка с зарядом на 20000 mAh и более хватает не только на зарядку смартфонов, но и питание батарей в некоторых ноутбуках, а также поддержание работы модемов в часы без света. Например, повербанка 20000 mAh хватит на:

6 зарядок телефона с емкостью 3100 mAh;

3 зарядки ноутбука MacBook Air M1;

4 зарядки телефона с батареей емкостью 5000 mAh.

Сколько стоит повербанк на 20000 mAh

OBOZ.UA сравнил стоимость самых популярных среди украинцев моделей повербанков на 20000 mAh от разных производителей. Так, по данным портала для сравнения цен, подорожание таких устройств с мая по июль составило до 54%.

Цены на самые дешевые модели стартуют от 300 грн. Но чаще всего это скидки, кроме того, самый простой повербанк может "не потянуть" зарядку мощных устройств (даже некоторых смартфонов, не говоря уже о ноутбуках).

Поэтому и популярностью у украинцев пользуются более мощные модели. Топ-5 в первой половине июля-2024 выглядит так:

Модель повербанка Цена в начале мая-2024 Цена в июле-2024 Подорожание Xiaomi Mi Power Bank 3 20000mAh 936 грн 1155 грн 23% Baseus Bipow Digital Display 20W 20000 mAh 1094 грн 1355 грн 24% Hoco J101A Astute 20000mAh 533 грн 819 грн 54% Choetech B653 20000mAh 1086 грн 1232 грн 13% XO PB97 65W 20000 mAh 1330 грн 2021 грн 52%

Ранее OBOZ.UA также публиковал инструкцию по расчету мощности зарядных станций для квартиры. Это могут быть станции любых производителей, в т.ч. и Ecoflow.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!