Украинцы массово скупают генераторы и "экофлоу": спрос взлетел на 450%, цены стремительно растут

Украинцы с возвращением масштабных отключений света бросились скупать зарядные станции ("экофлоу") и генераторы. По данным крупных маркетплейсов, спрос на такие устройства за месяц взлетел в среднем 2,5-3 раза, а по сравнению с 2023 годом зарядные станции покупают на 450% чаще.

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OBOZ.UA узнал, что теперь происходит с ценами на энерготовары и какие варианты лучше выбрать для дома.

Цены не отстают: сколько придется отдать за самые популярные зарядные станции и генераторы

На фоне ажиотажного спроса рост цен на товары для энергообеспечения только за последние два месяца достигает 60%. При этом зарядные станции дорожают ощутимее, чем генераторы.

Так, OBOZ.UA сравнил стоимость самых популярных среди украинцев моделей разных производителей зарядных станций и генераторов. По данным популярного сайта для сравнения цен, подорожание зарядных станций от EcoFlow, Bluetti, Jackery и других брендов составляет с 1 мая по 1 июля 13-59% в зависимости от модели.

Сильнее всего подорожала станция Zendure Super Charge 1000W (59%). Наименьший рост средних цен оказался на Bluetti AC200P (14%) и Jackery Explorer 1000 PRO (13%).

С генераторами, особенно бензиновыми, ситуация не так драматична. Так, рост цен на самые популярные бензиновые модели составил от 7% до 26%.

Среди дизельных генераторов нет однозначной динамики. С одной стороны, именно в этом сегменте зафиксировано рекордное подорожание – модель DG7800SE от ITC Power стоит в июле на 60% больше, чем в мае. Но при этом некоторые генераторы даже подешевели, в частности, Kentavr 505EK – на 4%.

Как пояснил OBOZ.UA соучредитель SRN Group Дмитрий Шуманов, такая ценовая динамика связана с тем, что после блэкаута в 2022 году продавцы генераторов сформировали чрезмерные запасы этого товара. Эти запасы приходилось продавать по дешевке.

"Цена сейчас возвращается к своему рыночному весу. То есть с сентября 2023-го по май 2024-го рынок продавал генераторы себе в убыток. Они лежали на складах, это были замороженные средства, и они продавали либо в ноль, либо в убыток", – рассказал Шуманов.

По его словам, только сейчас, по мере роста спроса, цена возвращается к рыночному уровню. Именно поэтому подорожание генераторов не является настолько галопирующим, как у зарядных станций.

Кроме того, на ценообразование влияют нюансы с доставкой. "Логистика зарядных станций сложнее, чем генераторов. То есть генераторы везутся из Турции в 99% случаев. Это короткая логистика, 7 дней. А зарядные станции везутся из Китая. То есть изготовление – 3 месяца плюс доставка – 2 месяца. Из-за того, что раньше весь товар шел через Красное море, а сейчас огибает Африку, логистика стала более дорогой", – резюмировал Шуманов.

"Экофлоу" и генераторы: что покупают украинцы

Несмотря на повышение цен, спрос на приборы бесперебойного питания остается сверхвысоким. А продажи генераторов в крупных торговых сетях по сравнению с мартом-апрелем выросли в 2,4 раза. Как рассказала OBOZ.ua PR-директор "Эпицентра" Юлия Чудновец, только за июнь 2024-го товарооборот в этой категории вырос почти втрое по сравнению с маем.

Еще более активно выросли продажи зарядных станций, которые в мае-июне показали динамику роста более чем в 3,5 раза по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Что касается аккумуляторов, то их продажи выросли на 54% в сравнении с мартом-апрелем.

"Если рассматривать указанные товарные категории, то наибольшую сумму в июне украинцы потратили на генераторы – более 48%. Чуть меньше в этом месяце была доля зарядных станций – почти 42%. На аккумуляторы в июне потребители потратили наименьшую долю средств – менее 10%", – отметила Чудновец.

Представители сети "Алло" также сообщают о существенном росте спроса на приборы бесперебойного питания. "Украинцы снова ищут и покупают пауэрбанки, зарядные станции и генераторы, чтобы пережить периоды отключения электроэнергии. С весны спрос на них в "Алло" растет. По сравнению с июнем 2023 года продажи пауэрбанков выросли на 43%, генераторов – почти на 30%, а зарядных станций – почти на 450%", – отметила руководитель департамента внешних коммуникаций компании Юлия Кушниренко.

Кроме того, по данным торговой сети, продажи генераторов и зарядных станций в июне 2024 года по сравнению с маем того же года выросли более чем вдвое. За период января-июня 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились на 56%, особенно востребованными были инверторные и двухтопливные генераторы.

Что выбрать для дома во время отключения света: советы экспертов

Украинцы, по словам экспертов, часто сомневаются при покупке приборов энергопитания, ведь не знают, какой лучше выбрать для своих нужд. OBOZ.UA спросил совета у Юлии Кушниренко и подготовил сборку лучших приборов энергопитания, активно покупаемых в крупных сетях.

Пауэрбанки: на все потребности точно не хватит

Пауэрбанки являются хорошим решением для поддержки работы небольших устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Они мобильны, удобны в использовании и позволяют обеспечить питание гаджетов в любое время. Самыми популярными моделями, по словам Кушниренко, в июне были:

SBS 20000mAh (900 грн);

Romoss 40000mAh PEA40 (1700 грн);

Baseus Bipow 20000mAh 20W (1300 грн).

Генераторы: придется искать место на улице

Генераторы могут обеспечить работу всех основных приборов в доме. В частности, для работы котла, который обеспечивает тепло в помещении, или холодильника. Специалисты рекомендуют обратить внимание на инверторные генераторы, ведь они производят ток высокого качества и способны обеспечить работу больших приборов.

Важно помнить, что для установки генератора нужно место на улице. В многоквартирных домах их использование запрещено. Лучшими моделями, по версии продавцов, являются:

Инверторный генератор KSB 22i S (23 тыс. грн);

Бензиновый генератор EnerSol (от 10 тыс. до 50 тыс. грн в зависимости от характеристик);

Инверторный генератор Könner&Söhnen KS 2000iG S (35 700 грн).

Зарядные станции: популярный вариант не для всей техники

Если нужно, чтобы в течение дня работал только компьютер, роутер, чайник или лампа, достаточно зарядной станции. По словам эксперта, она компактнее и не требует специальных условий для установки, в отличие от генератора. Правда, подключить много устройств одновременно не получится. Спросом в июне пользовались следующие модели:

Romoss RS1500 (40 тыс. грн);

Redbo Portable Power Station 600W (16,5 тыс. грн);

Romoss RS1000 (32 тыс. грн).

Инвертор и аккумуляторные батареи: надежно, но подойдет не каждому

Этот вариант является удачной, хоть и довольно дорогой альтернативой генераторам для квартир в многоэтажках. Инверторно-аккумуляторную систему можно подключить непосредственно к щитку (лучше, чтобы он находился в квартире), а значит, технику не придется переключать вручную. При отключении света приборы будут автоматически переходить на питание от батарей, а когда свет появится – питание вернется к общей сети, а также начнется зарядка аккумуляторов.

Цены на такие системы разнятся в зависимости от потребностей покупателя. В первую очередь от того, сколько электроэнергии потребляют устройства, которые нужно запитать от аккумуляторов. Например, комплект из ИБП Voltik на 500 Ватт и аккумулятора на 100 А обойдется в 17,5 тыс. грн. А аналогичная "сборка" с ИБП на 1800 Ватт будет стоит уже 31,2 тыс. грн.

Отключения электроэнергии останутся с украинцами на годы, предупреждают энергетики. И, пока все желающие не запасутся энерготоварами, рассчитывать на резкое снижение цен не приходится. Впрочем, ситуация с генераторами показывает: продавцы в силах сориентироваться и сформировать запас товаров в наличии, что позволяет не взвинчивать цены при внезапном повышении спроса.